Nguyên nhân vụ xe khách va xe tải trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thông tin mới vụ TNGT xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn tối 10/3 giữa xe khách và xe tải, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xác định danh tính của 2 người tử vong, cùng 3 người bị thương và 6 người xây xát nhẹ liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn đi qua địa bàn huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế).



Theo đó, 2 người tử vong là anh Cụt Văn Sơn (20 tuổi, trú tại Khe Nạp, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An và chị Cụt Thị Ương (17 tuổi, trú tại Phà Khốm, Phà Đánh, Kỳ Sơn, Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn.

3 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, gồm: Cụt Thị Phuôn (SN 1997, trú tại Huồi Cảng 2, Bắc Lý, Kỳ Sơn, Nghệ An) bị gãy chân; Cụt Văn Xuân (SN 1992, trú tại Khe Náp, Bảo Nam, Kỳ Sơn, Nghệ An) bị đa chấn thương và Cụt Văn Huyên (SN 1999, trú tại Khe Náp, Bảo Nam, Kỳ Sơn, Nghệ An) bị đa chấn thương. Những người còn lại bị xây xát nhẹ.

Trước đó, khoảng 19h40 phút tối 10/3, tại km 58 đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc thôn Sơn Quả (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế), anh Lê Hoàng Quân (SN 1973, trú tại thôn Đắc Tâm, xã Đắc Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển ô tô khách BKS 51B- 26149 chạy theo hướng Quảng Trị vào TP. Đà Nẵng, khi đến đoạn đường trên đã va quẹt với ô tô tải BKS 75C-01691 do anh Phan Đình Thành (SN 1988, trú tại 77 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, TP Huế) đang dừng.

Hậu quả, vụ tai nạn đã làm 2 người tử vong (1 nam, 1 nữ), 3 người trên xe khách bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền.

Khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, lực lượng chức năng xác định, xe tải BKS 75C - 016.91 do Phan Đình Thành cầm lái di chuyển hướng Bắc - Nam. Khi đến Km 58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn , xe bị nổ lốp nên dừng xe tại vị trí chỉ có 2 làn đường và không có làn đậu xe khẩn cấp.

Sau đó, xe khách BKS 51B-261.49 do Lê Hoàng Quân cầm lái di chuyển cùng chiều do không quan sát thấy xe tải dừng nên xảy ra va chạm, gây tai nạn. Theo tài xế xe khách, trên xe có khoảng hơn 40 hành khách. Thời điểm xảy ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn trời tối và không có đèn đường. Khi xe đang di chuyển thì bất ngờ phát hiện xe tải dừng trên cao tốc nhưng không có đèn báo khẩn cấp.

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Hoàng Hải Minh và các sở, ngành liên quan của tỉnh đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trực tiếp tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Hoàng Hải Minh chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Khẩn trương xử lý hiện trường để đảm bảo giao thông thông suốt; xử lý nhanh các thủ tục cần thiết để đưa thi thể các nạn nhân về với gia đình.

Theo đó, đến 23h tối cùng ngày, tuyến đường nơi xảy ra tai nạn đã cơ bản thông tuyến. Hiện, lực lượng CSGT tiếp tục điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng công an và cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Đồng thời, hỗ trợ cho hai nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn, mỗi người 5 triệu đồng. Các hành khách không bị thương đã được cơ quan chức năng vận chuyển về UBND xã Phong Mỹ để ăn uống, nghỉ ngơi xong lên xe khách của Ban ATGT tỉnh tiếp tục di chuyển theo lộ trình ngay trong đêm.

Đến thăm, động viên các hành khách bị thương đang được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tận tình cứu chữa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Hoàng Hải Minh chia sẻ với những khó khăn, trở ngại của các hành khách. Đồng thời mong muốn các hành khách cố gắng ổn định tinh thần, phối hợp với y bác sĩ để điều trị, vượt qua hoạn nạn.

