Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đề xuất mở rộng lên 4 làn xe

Sau khi xảy ra vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (qua địa phận huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) khiến 3 mẹ con tử vong, nhiều người bày tỏ quan điểm về nguy hiểm tiềm ẩn trên đoạn đường này. Theo đó, tuyến đường được xây dựng với 2 làn xe, tuy nhiên ở một số vị trí được đầu tư thành 4 làn hoặc nhiều đoạn có 2 làn được kẻ tim đường nét đứt để các xe vượt nhau. Ở đoạn bắt đầu gộp từ 4 làn xe thành 2 tại vị trí xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên được thiết kế như nút thắt cổ chai gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông. Theo ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh, trên tuyến Cam Lộ - La Sơn hiện có khoảng 20 vị trí vuốt nối (nút cổ chai). Phạm vi, các điểm vuốt nối có chiều dài khoảng 200m và tuân thủ theo Quy chuẩn 41 (quy chuẩn báo hiệu quốc gia về báo hiệu đường bộ). Cuối năm 2023, Bộ GTVT đã giao cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh nghiên cứu, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên thành 4 làn xe. Hiện nay Ban đang tiếp tục thực hiện, dự kiến khoảng 1 tháng nữa sẽ hoàn chỉnh để báo cáo. Hiện trường vụ tai nạn nghiệm trọng vào ngày 18/2 khiến 3 mẹ con tử vong, các phương tiện vỡ nát hoàn toàn. Dự án thành phần cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn (thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2027-2020) có chiều dài xây dựng 98,35km, điểm đầu giao với QL9 (thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) điểm cuối trùng với điểm đầu dự án La Sơn – Túy Loan (thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).Giai đoạn đầu được đầu tư với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường là 12m, riêng các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m. Giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23m. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.669 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, hoàn thành đưa vào khai thác 31/12/2022. Theo Lãnh đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc giai đoạn đầu tư công trung hạn 2017-2023, nguồn lực thời điểm đó có hạn nên không thể xây dựng 4 làn xe. Hệ thống ATGT và biển báo, kể cả phạm vi chiều dài vuốt nối 4 làn về 2 làn đều tuân thủ Quy chuẩn 41. Do địa hình núi cao nên nhiều khu vực sóng rất yếu, do đó có lẽ sẽ chập chờn khi nhận thông tin hướng dẫn, cảnh báo từ Google. >>> Mời độc giả xem thêm video 11.100 tỷ đồng xây dựng đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (Nguồn: Nhân Dân):

