Nguyên nhân vụ xe đổ dốc lật vào vách núi, hàng chục người thương vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 phút ngày 25/7, xe khách BKS Đắk Lắk 47F-000.88 di chuyển trên cao tốc La Sơn – Túy Loan theo hướng Bắc - Nam, khi đến vị trí qua xã Hương Phú thì xảy ra tai nạn, xe lật nghiêng vào vách núi. Một nhân chứng cho biết, chiếc xe khách đang đổ dốc thì bị trơn trượt nên xe bị quay ngang, lật vào vách núi theo hướng ngược lại với chiều di chuyển. Vào thời điểm xảy ra tai nạn khu vực này trời mưa rất to, trên xe có rất nhiều hành khách. Sau khi xe lật vào vách núi, nhiều người đã đập kính thoát ra ngoài, một số bị thương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường; đồng thời, huy động nhân lực và phương tiện để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động đến hiện trường trong đêm giải cứu hành khách mắc kẹt trên xe. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến lật xe được xác định là do tài xế điều khiển xe không làm chủ tốc độ, không làm chủ tay lái gây ra tai nạn giao thông. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn đã làm 1 người chết và hàng chục người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Nam Đông phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra làm rõ. >>> Mời độc giả xem thêm video Cụ ông cụt 1 chân lái ô tô gây tai nạn nghiêm trọng tại Bắc Ninh:

