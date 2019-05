Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã yên nghỉ nơi lòng đất mẹ

17h00: Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh hoàn tất trong sự tiếc thương vô hạn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế.



Ông Lê Mạnh Hà, con trai đại tướng Lê Đức Anh cùng các thành viên trong gia đình thả nhưng bông cúc đầu tiên xuống mộ phần đại tướng. Tiếp đến là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ ngành Trung ương.

16h40: Lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu cử hành. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức lễ tang, tuyên bố lễ an táng bắt đầu, Nghĩa trang TP HCM là nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Lê Đức Anh.