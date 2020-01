Người Sài Gòn “đội nắng” đi lễ chùa mùng 2 Tết

Cứ mỗi độ xuân về, trong phút giao thời giữa năm cũ và mới, nhiều người Việt thường có tục lễ chùa và xin lộc. Họ đến chùa không chỉ để cầu may hay gột bỏ những ưu phiền, mà còn để tìm về với cội nguồn dân tộc. Theo ghi nhận của nhóm PV Kiến Thức tại TP HCM, từ sáng sớm mùng 2 Tết Canh Tý, nhiều ngôi chùa từ trung tâm ra đến vùng ngoại thành Sài Gòn như: Chùa Ngọc Hoàng (quận 1), chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), chùa Nam Thiên Nhất Trụ (Thủ Đức), chùa Huệ Nghiêm (quận 2), chùa Phước Tường (quận 9)... tấp nập Phật tử đến viếng. Đến giữa trưa, bất chấp nắng nóng gay gắt đầu mùa khô miền Nam, lượng người đổ về các ngôi chùa nổi tiếng TP HCM vẫn tấp nập, đông đúc. Tại chùa Thanh Tâm (Phật cô đơn, huyện Bình Chánh, TP HCM) dù trưa nắng nhưng có rất đông người đến viếng. Nhiều người tranh thủ kiếm vị trí thuận lợi để khấn nguyện, cầu năm mới bình an, may mắn... Nơi trung tâm chánh điện có rất đông người vào cúng lễ thắp hương. Sau khi làm lễ xong, nhiều người đứng dưới gốc cây tránh nắng. Chùa đông khách viếng thăm, nên các dịch vụ bán đồ ăn nhanh, thức ăn chay, đồ lưu niệm cũng được "mở hàng" sớm. Một số người chụp ảnh chùa Thanh Tâm linh thiêng ngày Tết. Chùa Thanh Tâm có tên gọi dân gian là Bát Bửu Phật Đài hay Phật cô đơn. Càng về trưa càng có nhiều người chùa Thanh Tâm dâng hương lễ Phật. Từ nhiều năm nay, đây là một trong những điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng thu hút đông đảo người dân đến lễ Phật, cầu nguyện, tham quan. Dù nắng nóng nhưng người dân vẫn thành tâm thắp hương, khấn Phật và cầu mong hạnh phúc, bình an cho gia đình. Chùa Thanh Tâm cổ kính, linh thiêng trở thành điểm hành hương nổi tiếng dịp Tết Nguyên đán. Sau khi thắp hương lễ Phật, nhiều người vãn cảnh chùa. Một số người chuẩn bị mâm quả trước khi lễ Phật.

