Tết Nguyên Đán, Hà Nội và miền Bắc mưa rét: Người dân vẫn tấp nập đi chùa cầu may

Từ đêm Giao thừa, thời tiết ở Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc bất ngờ thay đổi, có mưa dông, mưa đá, nhiệt độ giảm sâu. Tới buổi sáng ngày đầu tiên của năm Canh Ngọ, tình hình mưa rét tiếp tục diễn ra. Dù vậy, nhiều gia đình vẫn rủ nhau đi lễ chùa đầu năm theo đúng phong tục, cầu mong một năm mới an lành, nhiều may mắn. Ảnh: hanoimoi. Nhiều người dân ở Hà Nội đến chùa Trấn Quốc vào mùng 1 Tết để cầu bình an và mọi điều tốt đẹp cho gia đình trong năm mới. Ảnh: hanoimoi. Rất đông người dân đến đền Ngọc Sơn làm lễ đầu năm. Ảnh: hanoimoi. Sáng mùng 1 Tết, thời tiết Hải Dương đột ngột chuyển mưa. Thế nhưng, nhiều gia đình vẫn che dù, mặc áo mưa đi lễ chùa đầu năm để cầu chúc một năm mới an lành và gặp nhiều may mắn. Ảnh: laodong. Ngay từ sáng sớm, nhiều gia đình đến đền Ngư Uyên có niên đại hàng trăm tuổi (toạ lạc trên địa bàn phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) lễ bái, cầu may mắn và phúc lộc. Ảnh: laodong. Trong khi đó, thời tiết ở Huế mùng 1 Tết nắng ấm, thuận tiện cho việc người dân đi lễ chùa đầu năm. Trong ảnh là nhiều người dân đi lễ ở tổ đình Từ Đàm, TP Huế sáng mồng 1 Tết Canh Tý 2020. Ảnh: nhandan. Sau khi lễ Phật xong, nhiều gia đình ở Huế kính mừng các vị cao tăng bằng một phong bì chúc phúc, chúc thọ. Đối với các chú tiểu, chú điệu nhỏ, người dân có tục lì xì mừng tuổi giống như phong tục trong các gia đình người Huế. Ảnh: nhandan. Ngày đầu tiên của năm Canh Tý 2020, người dân Hà Tĩnh lại náo nức đi lễ chùa, hái lộc cầu may. Ảnh: baohatinh. Người dân thành kính thắp nén hương khi đi lễ chùa để cầu phúc, lộc, bình an... Ảnh: baohatinh. Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ đi lễ tại chùa Cảm Sơn (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) trong ngày đầu năm mới. Ảnh: baohatinh. Video: Chuyện lễ chùa của người Việt tại Nhật Bản (nguồn: VTC10)

