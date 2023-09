Cô chủ mang gương mặt xinh đẹp nhiều lần hạ độc osin bằng thạch tín

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 25/11/2020, Công an xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình nhận được thông tin từ trưởng thôn Phú Vật về trường hợp 2 mẹ con chị Đỗ Thị Thủy bị ngộ độc. Khi Công an xuống hiện trường thì 2 mẹ con chị Thủy đang trong tình trạng nôn ói. Công an kiểm tra quanh nhà chị Thủy thì thấy dấu hiệu khả nghi ở thùng gạo và thùng nước. Kết quả phát hiện chất bột màu trắng khả nghi ở thùng gạo, bình nước và túi bánh đa. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Kết quả giám định từ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy, mẹ con chị Thủy đã bị ngộ độc thạch tín. Công an đã nhanh chóng tới bệnh viện lấy lời khai từ mẹ con nạn nhân. Theo lời chị Thuỷ khai báo thì hôm đó chị và con gái chỉ ăn cơm với các thứ có sẵn trong nhà. Khi được hỏi có nghi ngờ gì không, chị Thuỷ băn khoăn một lúc, rồi kể ra việc tối hôm trước chị có gọi Vũ Tuyết Mai, là chủ nhà từng thuê chị làm giúp việc về để đòi sổ tiết kiệm. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Mai có xuống bếp nhà chị một lúc rồi đi lên. Nhận định nghi vấn về người phụ nữ tên Mai, các điều tra viên đã xác minh nhân thân, lai lịch... Qua điều tra, Công an đã nắm được nhân thân của Vũ Tuyết Mai (SN 1993, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội). Cô ta quê ở Bắc Giang, có bố nghiện rượu, mẹ bị tai biến nên phải sống với họ hàng. Dù hoàn cảnh như vậy, nhưng Mai học rất giỏi, từng đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân, nhưng học 2 năm thì nghỉ vì có bầu. Sau khi sinh con, gia đình người đàn ông kia không cho cưới nên Mai đưa con cho họ rồi lang thang ở Hà Nội. Một thời gian sau, Mai lấy một người đàn ông quê ở huyện Hưng Hà, có nhà ở phường Phú Thượng (Tây Hồ). Dù nhà chồng rất có điều kiện, nhưng do Mai ăn chơi, nợ nần nên cuối năm 2019, gia đình phải bán nhà ở Phú Thượng đi trả nợ cho Mai, vợ chồng cũng ly hôn từ đó. Sau khi bỏ chồng, Mai thuê một căn hộ chung cư ở phường Thanh Xuân Trung (Hà Nội) sống cùng con gái, thuê giúp việc là chị Thủy. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Nhìn bên ngoài, ai cũng thấy Mai xinh đẹp, giàu có và cực kỳ sành điệu. Cô ta dùng sim điện thoại đẹp đắt tiền, thuê căn hộ chung cư VIP để ở. Cô ta còn luôn sử dụng iPhone đời mới nhất, đi đâu cũng lái ô tô hạng sang thuê hoặc mượn bạn bè... Khi được triệu tập về trụ sở lấy lời khai, lúc đầu cô ta dối trá loanh quanh, nhưng chỉ sau 2 ngày đấu tranh, các điều tra viên đã lột mặt nạ của người phụ nữ xinh đẹp nhưng ác độc này. Mai khai đã hạ độc chị Thuỷ bằng thạch tín hôm 25/11/2020, và cả 2 lần trước đó. Đến cả các điều tra viên cũng sốc vì không thể tưởng tượng được đằng sau khuôn mặt xinh đẹp kia lại là trái tim xấu xa như vậy. Mai khai đã thuê chị Đỗ Thị Thủy lên Hà Nội làm giúp việc từ tháng 3/2019, chủ yếu là chăm sóc cho con gái mới sinh. Quá trình ở cùng, chị Thủy có kể với Mai về việc có để sổ tiết kiệm tại nhà mẹ đẻ nên Mai nhiều lần hỏi vay, nhưng chị Thủy từ chối. Do có lối sống hoang phí, thích "lòe" thiên hạ nên Mai luôn thiếu tiền tiêu xài. Khoảng tháng 8/2020, Mai mượn 1 CMND, 1 sổ hộ khẩu của gia đình chị Thủy, mang đi làm thẻ Visa tại VP Bank mang tên chị Thủy, hạn mức tối đa 40 triệu đồng rồi mua sắm, tiêu xài phung phí hết hạn mức của thẻ rồi vứt chiếc thẻ đi. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tháng 9/2019, Mai làm cộng tác viên cho Công ty Bảo hiểm Manulife nên tư vấn chị Thủy tham gia bảo hiểm, nhưng chị Thủy không đồng ý nên Mai đã nảy sinh ý nghĩ, nếu chị Thủy bị ốm phải đi viện thì sẽ dễ đồng ý mua bảo hiểm. Mai nảy sinh ý định cho thạch tín vào thức ăn để chị Thủy ngộ độc phải đi viện nên đặt mua một lọ thạch tín rồi cho một ít vào cháo, đưa cho chị Thủy ăn. Sau khi ăn cháo, chị Thủy bị nôn mửa, đau bụng, Mai đưa chị Thủy đến Bệnh viện Xanh Pôn (TP Hà Nội) nhập viện điều trị, lúc này chị Thủy đã đồng ý mua bảo hiểm cho Mai. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Quá trình chị Thủy nằm viện đã đưa chìa khóa nhà cho Mai và nhờ về nhà mẹ đẻ lấy thẻ bảo hiểm y tế, nhưng Mai tiện tay lấy luôn quyển sổ tiết kiệm 58 triệu đồng và quyển sổ hộ khẩu của gia đình chị Thủy. Tháng 1/2020, do cần tiền tiêu xài, Mai nảy sinh ý định thế chấp sổ tiết kiệm của chị Thủy để vay tiền. Mai lừa chị Thủy đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội để thẩm định hồ sơ bảo hiểm nhân thọ, nhưng kỳ thực là thế chấp sổ tiết kiệm để vay tiền. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Do thiếu hiểu biết, chị Thủy đã ký hồ sơ vay 55 triệu đồng của ngân hàng. Số tiền này Mai giữ và sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Sau đó, chị Thủy đã có lời xúc phạm làm Mai khó chịu nên cô ta đã nghĩ đến việc đầu độc người giúp việc lần thứ 2 bằng cách cho thạch tín cho vào bát cơm đưa chị Thủy ăn. Lần này, chị Thủy bị liệt chân tay, phải ngồi xe lăn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi chị Thủy xuất viện về điều trị tại nhà ở Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình thì được ngân hàng thông báo đang nợ thẻ tín dụng 40 triệu đồng và sổ tiết kiệm của mình đã được thế chấp để vay 55 triệu. Sau đó, chị Thủy liên tục gọi điện cho Mai nói không mua bảo hiểm nữa và yêu cầu Mai trả lại sổ tiết kiệm. Do chị Thủy gọi điện quá nhiều nên Mai nảy sinh ý định dùng thạch tín đầu độc chị Thủy lần nữa. Ngày 24/11/2020, Mai tự lái xe ô tô mượn của bạn về nhà chị Thủy rồi vào trong bếp, cho thạch tín khô vào thùng gạo, túi bánh đa sợi, cho thạch tín dạng hồ vào bình lọc nước. Đến khoảng hơn 3h, Mai chủ động rời nhà chị Thủy về Hà Nội. Sau đó, chị Thủy cùng con gái bị ngộ độc. Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, mặc dù các nạn nhân không chết, nhưng Công an huyện Hưng Hà vẫn quyết định khởi tố Mai về hành vi giết người. Giờ đây, với dã tâm độc ác của mình, Mai đang phải trả giá bằng những năm tháng thanh xuân trong nhà tù. >>> Xem thêm video: Đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể, 1 người tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.

