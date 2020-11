Người phụ nữ 65 tuổi bị cướp, giết: Bắt giữ 3 đối tượng

Liên quan tới vụ người phụ nữ 65 tuổi bị cướp, giết, ngày 5/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã điều tra làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến cái chết của một người phụ nữ xảy ra vào ngày 4/11 tại xã Định Tiến (huyện Yên Định, Thanh Hóa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 4/11, sau nhiều lần không liên lạc được với bà L.T.H. (SN 1955, trú tại thôn Yên Thôn, xã Định Tiến), người thân đã đến nhà kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bà H. đã tử vong trên giường ngủ. Thời điểm được phát hiện, trên thi thể bà H. có nhiều vết chém.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Yên Định, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ quá trình điều tra vụ án. Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ ra tay hết sức tàn bạo, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân nên các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Yên Định đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành rà soát, sàng lọc hàng trăm đối tượng hình sự, ma túy nổi trên địa bàn; các đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng, chơi bời, nghiện game… Sau 5 giờ đồng hồ tích cực vào cuộc điều tra, đến 14h ngày 4/11, cơ quan chức năng đã xác định được các đối tượng gây án và tiến hành bắt giữ. Các đối tượng này gồm: Khương Văn Anh (SN 2002), Khương Hoàng Hải (SN 2005) và Khương Văn Khuê (SN 2004), đều trú tại thôn Yên Thôn (xã Định Tiến, huyện Yên Định). Quá trình khám xét, cơ quan chức năng cũng thu giữ tang vật của vụ án gồm: 4 con dao, 1 đôi hoa tai vàng, 2 điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó: Văn Anh, Hải và Khuê thường hay tụ tập ăn chơi cùng nhau. Là người cùng thôn nên các đối tượng này biết bà H. thường ở nhà một mình, trên người lại đeo hoa tai vàng nên đã bàn bạc nên đã bàn bạc và đi đến thống nhất đột nhập vào nhà bà H. để giết người, cướp tài sản. Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Vụ người phụ nữ 65 tuổi bị cướp, giết xảy ra vào khoảng 22h đêm 3/11, sau khi chơi game, ăn uống, 3 đối tượng về nhà Khuê lấy 3 con dao và cùng nhau trèo tường đột nhập vào nhà bà H. Khi phát hiện bà H. nằm trong phòng ngủ, các đối tượng đã lao tới dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tiếp đó, các đối tượng này lục soát lấy đi 1 đôi hoa tai vàng, 1 con lợn đất tiết kiệm và 2 điện thoại di động. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, ném hết hung khí xuống sông gần nhà nạn nhân và lên khu vực đường đê trong làng đập lợn tiết kiệm được khoảng 2 triệu đồng chia nhau. Có tiền, cả 3 tiếp tục vào quán internet chơi game đến sáng. Đến khoảng 6h30 ngày 4/11, các đối tượng này mang đôi hoa tai vàng đi bán được 15 triệu đồng chia nhau, sau đó về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hiện vụ người phụ nữ 65 tuổi bị cướp, giết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: 1 phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản trong khách sạn