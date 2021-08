Người ở Hà Nội có thể đăng ký trở về quê: Hiểu thế nào cho đúng

Bộ Công an vừa có văn bản số 6017/CAHN-PV01-PC06 ngày 13/8 về việc rà soát nhu cầu trở về các địa phương khác của người dân đang cư trú trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội.

Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Theo văn bản, để tránh tình trạng người dân tự ý di chuyển bằng xe cá nhân từ Hà Nội về địa phương nơi cư trú, không đảm bảo yêu cầu chống dịch, trước tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp; đồng thời báo cáo UBND TP có phương án hỗ trợ đón người dân từ các tỉnh thành về Hà Nội và ngược lại, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu công an các quận, huyện, thị xã rà soát người dân đang sinh sống và làm việc tại thủ đô có nhu cầu, nguyện vọng trở về quê.

Công an Hà Nội cũng yêu cầu công an các quận, huyện, thị xã rà soát người dân đang tạm trú tại các địa phương khác (có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng trở về Hà Nội. Kết quả rà soát gửi về Công an thành phố Hà Nội trước ngày 16/8 để tập hợp theo quy định.

Ngay sau khi có văn bản trên, tại Chung cư HATECO 6, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Ban quản lý tòa nhà đã phát đi thông báo đến các hộ cư dân về việc đăng ký danh sách có nguyện vọng về quê hoặc ngược lại và gửi về chốt kiểm dịch của chung cư trước ngày 16/8. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa rõ về việc đăng ký rồi có được bố trí phương tiện hay được cấp giấy tờ đi đường thuận lợi hay không?

Trao đổi với PV B áo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Công an phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận, hiện địa phương đang thực hiện việc rà soát người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn có nhu cầu trở về quê, đồng thời người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn đang làm việc tại các tỉnh thành khác muốn trở về Hà Nội.

"Nếu ai có nhu cầu có thể đăng ký trực tiếp tại Công an phường, lực lượng Công an địa bàn hoặc tổ trưởng tổ dân phố. Người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn phường Phương Canh nhưng đang làm việc tại các tỉnh thành khác có thể nhờ người thân đăng ký theo cách tương tự" - đại diện công an phường Phương Canh nói.

Cũng theo Công an phường Phương Canh: "Hiện tại, địa phương đang tiến hành rà soát để nắm bắt thông tin, nguyện vọng của người dân. Còn việc sau đó như thế nào thì phải đợi chỉ đạo từ cấp trên để tiến hành".