Tin nóng 15/8: Đang sửa máy lọc nước, bị con chủ nhà chém tử vong

Đang sửa máy lọc nước, bị con chủ nhà chém tử vong: Anh Nguyễn Ngọc Trung (27 tuổi là nhân viên một công ty điện máy) đang sửa máy lọc nước thì bất ngờ bị con chủ nhà là Lê Trọng Thanh (26 tuổi, trú huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) dùng rựa chém tử vong. Ngày 15/8, Công an huyện Tuy Phước đang tạm giữ Thanh để điều tra. Giận người yêu, cô gái nhảy kênh Thầy Cai giữa đêm: Khuya 13/8, anh Tăng Đ.N (SN 1987, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) xảy ra mâu thuẫn với người yêu là chị T.T (ở Tây Ninh). T. đã bỏ chạy và nhảy xuống kênh Thầy Cai (quận Tân Phú, TP HCM). Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm thi thể của T. Một thanh niên tử vong bất thường trong cửa hàng bánh: Ngày 15/8, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên tại cửa hàng bánh ngọt trên địa bàn. Nạn nhân tử vong sinh năm 2003 là nhân viên của cửa hàng. Nạn nhân mới làm ở cửa hàng được khoảng 2 tháng. 'Đạo chích' có 3 tiền án chuyên trộm cắp tài sản trong mùa dịch: Ngày 15/8, Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Trang (SN 1990) về tội trộm cắp tài sản. Trang đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của người dân trong mùa dịch tại TP Rạch Giá. Cạy, phá hàng loạt cửa ô tô trộm cắp tài sản để chơi game: Lợi dụng buổi trưa và ban đêm, Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 2003 ở TP Thanh Hóa) đến các khu vực có xe ô tô của các gia đình đậu đỗ trên vỉa hè, trước cửa nhà hoặc tại các vị trí bị che khuất tầm quan sát để phá cửa ô tô trộm tài sản. Ngày 15/8, Hiếu bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ. Dùng dao đâm chết người vì mâu thuẫn: Anh Lê Minh Bình (SN 1973 trú huyện Châu Phú, An Giang) gặp Nguyễn Văn Hà (SN 1984, trú cùng địa phuong) và xảy thuẫn cự cãi và rượt đuổi đánh nhau, trong lúc xô xát, Hà dùng dao đâm chết anh Bình. Ngày 15/8, Công an tỉnh An Giang cho biết đang truy bắt Hà để điều tra. Nhóm công nhân đi mò trai, 2 người tử vong: Tối 14/8, một nhóm công nhân tranh thủ thời gian rỗi việc đi mò trai, ốc tại sông Thương khu vực dưới cầu Bến Hướng (TP Bắc Giang) không may xảy ra đuối nước làm 2 người tử vong. Hiện, một người đã được tìm thấy, người còn lại đang được lực lượng chức năng tìm kiếm. Tụ tập uống cà phê, 6 người bị phạt 90 triệu: Nhóm 6 người ở huyện Vĩnh Hưng (Long An) tụ tập uống cà phê trong thời gian địa phương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ngày 15/8, UBND thị trấn Vĩnh Hưng cho biết, vừa lập biên bản đề xuất UBND huyện xử phạt 6 người với tổng số tiền 90 triệu đồng. >>>>> Xem thêm video: Xích mích trong bữa nhậu, người làm công bị chém chết. Nguồn: Truyền Hình Cần Thơ.

