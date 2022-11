Người nhà bệnh nhân đập xe cấp cứu: Dấu hiệu vi phạm pháp luật

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống về hành vi của người nhà bệnh nhân đập kính xe cứu thương, chửi bới, đe dọa lái xe, điều dưỡng, ép quay xe chở bệnh nhân đi bệnh viện tuyến trên xảy ra tại Hà Tĩnh, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là vi phạm pháp luật, thể hiện tính ích kỷ cao độ, thái độ coi thường pháp luật, có dấu hiệu tội phạm. Cơ quan công an sẽ vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.



Thông tin vụ việc cho thấy, hành vi của đối tượng này đã xâm hại đến nhiều khách thể mà pháp luật bảo vệ. Trong đó, có quyền sở hữu tài sản, quyền được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm. Hành vi xảy ra nơi công cộng, gây hoang mang lo lắng trong dư luận. Rất có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra về các tội danh như hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng...

Kính chắn giữa buồng lái và buồng bệnh nhân xe cấp cứu bị người nhà bệnh nhân đập vỡ.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, nếu người lái xe hoặc điều dưỡng có thương tích và đề nghị xử lý, dù thương tích dưới 11 % cơ quan điều tra cũng có thể khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự bởi hành vi được xác định là có tính chất côn đồ.

Trường hợp người bị hành hung không đề nghị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích nhưng hành vi diễn ra nơi công cộng, kết quả xác minh cho thấy hành vi đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây dư luận xấu, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Nếu xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng sẽ xử lý theo khoản 2, bởi hành vi được xác định là có phá phách, gây thiệt hại đến tài sản của cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, hành vi đập phá làm hư hỏng tài sản cũng có thể cấu thành một tội danh độc lập về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Cơ quan chức năng có thể tiến hành định giá đối với tài sản bị thiệt hại, nếu tài sản bị thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên có thể xử lý hình sự về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178 Bộ luật Hình sự. Trường hợp khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, hành vi có phá phách, hủy hoại tài sản sẽ được xác định là tình tiết định khung hình phạt.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Hành vi tấn công cán bộ y tế đang thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người thân của mình là hành vi vô đạo đức, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật cần phải lên án và xử lý bằng những chế tài nghiêm minh của pháp luật.

Những vụ việc người nhà bệnh nhân tấn công bác sĩ, gây thương tích, thậm chí gây thiệt mạng đến bác sĩ, nhân viên y tế…là thực trạng xã hội rất đáng buồn, đáng lên án và phải cần có những động thái tích cực để giải quyết vấn đề này. Trong đó, phải tăng cường giáo dục đạo đức, đổi mới để giáo dục đạo đức có hiệu quả; tăng cường, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Với những đối tượng côn đồ, hung hãn, tấn công này bác sĩ, nhân viên y tế thì cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật...

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 16/11, bệnh nhân Trần H. (57 tuổi), trú tại khối 9, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cấp cứu. Khi bệnh nhân đang được các y, bác sĩ Trung tâm sơ cứu ban đầu thì người nhà kéo đến, không cho cấp cứu và yêu cầu chuyển lên tuyến trên. Đại diện Trung tâm Y tế huyện Can Lộc đã ký giấy chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Đến khoảng 19h cùng ngày, lái xe Hoàng Hải Đăng (SN 1988) và điều dưỡng Bùi Thị Huệ (SN 1979) thuộc Trung tâm Y tế huyện Can Lộc được lệnh chở bệnh nhân Trần H. lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu. Khi lái xe đi qua cầu Cày, thuộc địa phận huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) thì bất ngờ người nhà đi cùng bệnh nhân H. hô lớn, đập vỡ kính chắn giữa buồng lái và khoang chở bệnh nhân; đồng thời đe dọa lái xe, điều dưỡng, yêu cầu quay xe ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

"Lúc ấy, người nhà đi cùng bệnh nhân H. liền hô to tại sao không chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Họ chửi bới tôi và lấy thanh nẹp cứu thương đập phá kính chắn buồng lái, đấm lái xe nhưng được tôi can ngăn lại. Quá sợ hãi trước hành vi hung hăng của người nhà bệnh nhân, tôi và lái xe chỉ biết chấp nhận làm theo yêu cầu của họ", điều dưỡng Bùi Thị Huệ kể lại.

Ông Nguyễn Trường Sinh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cho biết, sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã báo cáo lên công an huyện và công an thị trấn đề nghị điều tra làm rõ. "Sau khi lái xe và điều dưỡng của chúng tôi bị đe dọa, chửi bới và phải làm theo mệnh lệnh của người nhà bệnh nhân H., xe cấp cứu của đơn vị bị hư hỏng. Trung tâm Y tế đã đề nghị phía công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ", ông Sinh nói.

Đại diện Công an thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cho biết, đã nắm bắt sự việc. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

