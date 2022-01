Người hùng cứu bé gái trong đám cháy: "Khói mịt mù, tôi sờ thấy chân cháu"

Liên quan đến vụ việc người đàn ông dũng cảm cứu thoát bé gái khỏi vụ hoả hoạn xảy ra tại 1 ngôi nhà 2 tầng trên phố Lương Khánh Thiện, ngày 13/1, lãnh đạo UBND phường Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập thiết bị điện cũ ở trên tầng 2, gia đình không phát hiện kịp. Vị này cho hay, sau khi vụ hoả hoạn được phát hiện, do bên trong căn nhà có nhiều đồ đạc dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát. Thiệt hại trong vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ. Vụ hoả hoạn cũng khiến 1 bé gái 14 tuổi bị bỏng nhẹ ở cánh tay, vùng chân và lưng. Hiện bé đang được người nhà đưa đi bệnh viện để kiểm tra. Thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn, trong nhà có 2 người gồm 1 cháu nhỏ và ông ngoại của cháu. Chia sẻ về vụ việc, anh Trung Văn Nam (SN 1988, tạm trú huyện Thường Tín, Hà Nội, quê gốc ở tỉnh Thanh Hoá - người dũng cảm leo lên mái nhà, cứu thoát bé gái 14 tuổi) cho hay, khoảng 13h chiều 12/1, khi đang ăn cơm tại chỗ làm việc anh bất ngờ phát hiện căn nhà 2 tầng gần đó có khói bốc lên, toả ra mùi khét, ngay sau đó là ngọn lửa bùng phát. Thấy hoả hoạn, anh Nam vội vàng bỏ dở bữa cơm, cùng một số người dân quanh khu vực nhanh chóng chạy đến tìm cách dập lửa. Anh Nam và người dân đã cố gắng nghe ngóng xem có người trong nhà hay không thì anh nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ tầng tum trong tiếng nổ của đám cháy. Anh Nam kể: "Phát hiện có 1 bé gái đang trên tầng, tôi đã tìm cách leo lên mái nhà lợp tôn của khu xưởng bên cạnh, cầm theo một chiếc bình cứu hoả. Quá trình leo lên khá khó khăn khi gờ tường của căn nhà lúc đó rất nóng, khói mù mịt gây khó thở". Sau khi trèo được lên mái tôn của khu xưởng, anh Nam nghe thấy rõ hơn tiếng kêu cứu của bé gái. Tuy nhiên chiếc bình cứu hoả không đủ để dập đám cháy đã lan ra khắp nhà. Anh Nam sau đó đã mở cửa sổ bên hông căn nhà thì phát hiện ra bên trong là khung sắt. Người đàn ông dũng cảm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và dùng chân đạp mạnh, liên tục vào khung sắt cho thanh sắt giãn ra. Anh Nam sau đó thò tay vào đám khói bụi mịt mù và túm trúng cháu bé sau đó cố hết sức lôi nạn nhân ra ngoài. Thời điểm kéo được bé gái ra đến khu vực an toàn cũng là lúc xe cứu hoả của lực lượng chức năng đến. Hai chú cháu được lực lượng chức năng đưa xuống mặt đất, đám cháy cũng nhanh chóng được khống chế sau đó ít phút. Hiện vụ cứu sống bé gái trong vụ cháy ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: 2 người chết cháy trong nhà: Nghi tự thiêu do mâu thuẫn tình cảm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

