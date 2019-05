Người dân thu hoạch muối trên ngọn núi hơn 400 năm tuổi

Theo tuần hoàn con nước lớn rồi con nước ròng, khi thủy triều dâng lên và rút đi sẽ để lại trong các hốc đá của dãy núi Bàn Than những vũng nước biển đầy vị mặn. Dưới ánh xạ nắng nóng của mặt trời cùng sự hấp thụ nhiệt của dãy đá xanh, các vũng nước bị “mắc cạn” bắt đầu bốc hơi và tạo ra những hạt muối tinh khiết. Chị Phạm Thị Phương (ở thôn Thuận An) cho biết: “Vào mùa này, người dân ở đây đều ra đây để lấy muối về dùng cho gia đình, vừa làm gia vị nấu ăn, vừa dùng để ướp cá để nấu nước mắm“. “Để có được lượng muối nhiều dùng cho ướp cá, tôi múc nước biển để đổ lên nơi cao nhất của đá Bàn Than. Như vậy, sẽ không bị thủy triều làm cho tan đi. Ít hôm sau là có thể ra lấy về...” - chị Phương nói. Theo nhiều người dân Tam Hải, muối kết tinh ở trên đá Bàn Than có vị mặn nhưng rất thanh, không chát như các loại muối khác. Muối kết tinh trên núi đá Bàn Than đẹp đến nao lòng.

