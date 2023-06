Người đàn ông tử vong khi bị cuốn vào máy xay ở Hà Nội

Chiều 3/6, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, vụ người đàn ông tử vong khi bị cuốn vào máy xay xảy ra vào ngày 1/6, ở xã Cao Dương, huyện Thanh Oai. Nạn nhân là ông chủ cơ sở này.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do nạn nhân bê một chậu nhựa đổ vào máy xay, nhưng không may vấp ngã, lao đầu vào máy và tử vong tại chỗ.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận thấy, vụ việc không có tác động ngoại lực, không có đấu hiệu hình sự và gia đình nạn nhân xin tự khắc phục hậu quả. Cơ quan công an đã bàn giao vụ việc cho gia đình, tiến hành mai táng cho nạn nhân.