Người đàn ông rơi từ tâng cao xuống đất tử vong ở Hà Nội

Chiều 15/5, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội thông tin về 1 trường hợp tử vong do tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn. Theo đó vào 14h30 cùng ngày, Công an phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ nhận được điện báo của nhân dân về việc tại địa chỉ đường mương hoá sau nhà 203 Thuỵ Khuê có người ngã từ trần tầng cao xuống đất tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Tại hiện trường, ghi nhận ông Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1956 ở 203 Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) là người điện báo cho cơ quan chức năng biết, anh N.V.Q (ở Nam Định) là thợ thi công sửa nhà cho ông Thịnh, bị ngã xuống đất từ tum tầng 5 sau nhà 203 Thuỵ Khuê tử vong.

Hiện, cơ quan công an đã thông báo cho gia đình anh Q. biết để cùng lo hậu sự. Đồng thời thông báo lên các nhóm dân cư về vụ việc xảy ra không phải án mạng tránh gây hoang man dư luận.