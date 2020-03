Người đàn ông phóng hoả đốt nhà trọ, 2 mẹ con bị bỏng nặng

(Kiến Thức) - Công an xác định Nghĩa là nghi can phóng hoả đốt nhà trọ ở TP.Vũng Tàu khiến cho 2 mẹ con chị L. bị bỏng nặng phải nhập viện bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM cấp cứu điều trị vào rạng sáng 27/3.

Ngày 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giữ nghi can Danh Hiếu Nghĩa (SN 1978, ngụ tỉnh Đồng Tháp) là kẻ phóng hoả đốt nhà trọ ở khu vực khiến 2 mẹ con bị bỏng nặng.

Nghi phạm Nghĩa bị bắt giữ.

Theo điều tra, khoảng 2h10 cùng ngày, người dân sinh sống ở đường Phước Thắng, phường 12, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện khói lửa bùng cháy dữ dội ở 1 phòng trọ trên đường này.

Hiện trường vụ việc.

Lúc này, người dân hô hoán tìm cách dập lửa và đưa chị L. (SN 1972) và cháu T. (SN 2000, con chị L.) bị bỏng đi cấp cứu. Hai mẹ con chị L. bị bỏng nặng nên sau đó được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM điều trị.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra. Các vật dụng như chăn nệm, quạt, quần áo… bị thiêu rụi, trần nhà bám đầy khói đen. Qua điều tra, công an xác định Nghĩa là nghi can gây án nên truy bắt.

Trưa cùng ngày, công an đã bắt giữ được Nghĩa và đang lấy lời khai. Được biết, chị L. có chồng nhưng đã mất. Chị cùng con trai là cháu L. thuê phòng trọ sống ở đây nhiều tháng trước.

Hiện vụ người đàn ông tưới xăng đốt phòng trọ 2 mẹ con đang được điều tra, làm rõ.

