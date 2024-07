Dòng người nối dài qua các phố vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Ảnh: Thiên Anh)

Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do ông Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia. ( Xem chi tiết Đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên Hiệp hội Việt Nam khoá VIII tham gia Đoàn viếng còn có ông Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch; ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Các đại biểu Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vào viếng.

11h14: Nhà lãnh đạo Triều Tiên, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un gửi vòng hoa viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng quốc phòng Myanmar, Đô đốc Tin Aung San vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: VOV) 10h50: Đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. (Ảnh VOV) "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì nước, vì dân... tận tụy làm việc đến hơi thở cuối cùng" Ông Nguyễn Khắc Thiết, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Thịnh (tỉnh Bắc Ninh). (Video: Thiên Tuấn) Sau khi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà văn hoá thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, ông Nguyễn Khắc Thiết, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) cùng 18 giáo viên, cán bộ chủ chốt của Trường đứng lại một góc nhỏ để tiếp tục quan sát lễ tang. Trong cảm xúc nghẹn ngào, ông Nguyễn Khắc Thiết bày tỏ: “Được chứng kiến đông đảo đồng bào Nhân dân cả nước đến viếng và bày tỏ tình cảm dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi rất xúc động. Hiện nay ngành Giáo dục tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đang tổ chức sâu rộng cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ giáo viên, học sinh. Với sự cống hiến tận tuỵ, hy sinh to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến hơi thở cuối cùng dành cho đất nước, nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên của Trường nguyện đưa ánh sáng của Người về giáo dục thế hệ trẻ”. Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) cũng tự nhủ: "Trước khi thành tài phải thành người, phải có lý tưởng, đạo đức cách mạng, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng dạy 'Không được nhạt Đảng, khô Đoàn”. Tại hội trường Thống Nhất, TP HCM Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM vào viếng. (Ảnh TTBC TP HCM) Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM vào viếng. (Ảnh Văn Vũ - TTBC TP HCM cung cấp) Đoàn Công an TP HCM vào viếng. (Ảnh Văn Vũ - TTBC TP HCM cung cấp) Đoàn Quân khu 5 (Bộ Quốc phòng) vào viếng. (Ảnh Văn Vũ - TTBC TP HCM cung cấp) Thành Đoàn TP HCM vào viếng. (Ảnh: TTBC TP HCM) Đoàn Lãnh sự quán các nước tại TP HCM vào viếng. (Ảnh: TTBC TP HCM) 10h34: Đoàn Nhật Bản do ông Suga Yoshihide (cựu Thủ tướng), đặc phái viên của Thủ tướng Kishida Fumio làm Trưởng đoàn. Đoàn New Zealand do đặc phái viên Donald Charles McKinnon làm Trưởng đoàn. (Ảnh VOV) 09h50: Đoàn Văn phòng Chính phủ do ông Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng đoàn. (Ảnh VOV)

09h46: Đoàn đại biểu Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen làm Trưởng đoàn. (Ảnh: VOV) 09h05: Người dân xếp hàng, chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông báo của Ban Tổ chức Lễ tang, sau 18h hôm nay 25/7, Ban Tổ chức Lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho Nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước/ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR. (Ảnh: Thiên Anh)

09h03: Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn. Đoàn Ban Nội chính Trung ương do Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn. (Ảnh: VOV) Đoàn Liên minh Châu Âu do ông Josep Borrell, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh làm Trưởng đoàn. (Ảnh: VOV) 08h42: Đoàn Cựu sinh viên lớp Văn khóa 8 (1963 – 1967) Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. (Ảnh VOV) 08h40: Đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn. (Ảnh: VOV) 08h39: Tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Đoàn Ban tổ chức Trung ương do Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn. (Ảnh: VOV) Tình cảm Nhân dân với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Đoàn cựu tù chính trị kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM. Đứng đầu là Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Văn Em. (Ảnh: Hữu Thông) Nhiều người dân trong khi chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đứng phía ngoài vái vọng trước Hội trường Thống Nhất, TP HCM để tỏ lòng thành kính. (Ảnh: Hữu Thông)

Bà Nguyễn Thị Thuyết, phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (68 tuổi) bày tỏ: Nghe tin Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần tôi đến đây lúc 7h00, đi bằng xe bus, 1 mình. Đến đây tôi mới biết chiều mới được viếng nên tôi ngồi chờ luôn ở đây, không về nữa tránh việc phải xếp hàng lại từ đầu. Ngay từ lúc ngồi trên xe bus tôi tâm niệm phải đến đây nhanh được vào viếng bác Trọng, để nhìn bác lần cuối. Nghe tin bác từ trần tôi rất là buồn". (Ảnh Thiên Anh) Tại nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội rất đông người dân xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Thiên Anh) Đoàn người xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh: Thiên Tuấn) 08h27: Tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM. Đoàn của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn. (Ảnh: TTBC TP HCM) 08h23: Đoàn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn.

08h21: Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ công an làm Trưởng đoàn.