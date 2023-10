Người đàn ông giết đồng nghiệp ở bên Lào rồi trốn về Việt Nam

Ngày 21/10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Huy Trọng (SN 1988, ngụ xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) về hành vi "Giết người".

Đối tượng Nguyễn Huy Trọng.

Theo điều tra, Trọng cùng anh Nguyễn Văn H. và một số người quen trên địa bàn thị xã Duy Tiên đến làm thuê tại xưởng cưa của ông Nguyễn Văn Ong (SN 1965; quê xã Chuyên Ngoại) làm chủ tại bản Beng Ụ Đôm, huyện Sa La Văn, tỉnh Sa La Văn (Lào).

Trong quá trình làm việc tại đây, Trọng và anh H. đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, Trọng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh H. tử vong trên đường đi cấp cứu. Giết người xong, Trọng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an, Trọng liên tục thay đổi chỗ ở tại nhiều tình thành trong cả nước và nước ngoài.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại nước Lào, bằng tinh thần trách nhiệm cao, Công an tỉnh Hà Nam đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến thành lập đoàn công tác đi sang nước bạn Lào để tương trợ tư pháp và tiến hành các hoạt động điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ.

Đến ngày 18/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Nam cùng lực lượng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt được Trọng khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại Sóc Sơn, Hà Nội. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.