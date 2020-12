Tin nóng ngày 23/12: Bị hủy hôn, gã trai vác dao sát hại tình cũ

Bị hủy hôn, gã trai vác dao sát hại tình cũ: Kim Thanh Bình (26 tuổi, ngụ ở Trà Vinh) và chị Nguyễn Thị Kim Th., có quan hệ tình cảm từ năm 2015 và chuẩn bị đi đến hôn nhân. Tháng 6/2019, Bình và chị Th. phát sinh mâu thuẫn, chị Th. thông báo hủy cưới và không gặp Bình nữa. Một thời gian sau, nghe tin chị Th. có bạn trai mới nên Bình nổi cơn ghen, Bình đã giết chết bạn gái cũ để trả thù. Hôm nay, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với Bình. Nam thanh niên tử vong trong sân trường: Khoảng 13h30 ngày 23/12, một nam thanh niên đi vào khu vực Trường Đại học Thủ Dầu Một (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) sau đó đi lên lầu 4 của một tòa nhà. Ít phút sau, nhiều người phát hiện nam thanh niên rơi từ trên lầu xuống đất. Bước đầu nạn nhân được xác định không phải là sinh viên của trường. Dùng sổ đỏ giả để lừa đảo 600 triệu đồng: Do cần tiền trả nợ, Phạm Văn Tùng (33 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) lên mạng xã hội đặt mua sổ đỏ giả rồi chuyển nhượng cho chị V.T.T (trú cùng địa phương) với giá 600 triệu đồng. Trên thực tế, mảnh đất và nhà ở này đã có chủ sở hữu là một người khác. Tuy nhiên, chị T. phát hiện sổ giả nên đã báo Công an. Ngày 23/12, Công an huyện Vĩnh Lộc đã bắt giữ Tùng để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đi lễ lúc sáng sớm, người phụ nữ lái xe máy tông vào gốc cây tử vong: Khoảng 5h40 ngày 23/12, chị Phạm Thu Tr. (SN 1980, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển chở người ngồi sau xe là Bùi Thị Vân H. (SN 1981, trú quận Cầu Giấy) lưu thông từ Thiên Đường Bảo Sơn - Văn Phú (quận Hà Đông) đã tông vào gốc cây. Hậu quả, chị Phạm Thu Tr. tử vong tại chỗ. Trưởng thôn bị điện giật trọng thương khi thăm đồng: Chiều 22/12, tại cánh đồng thôn Bảo Ngãi, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng, một người dân bị trọng thương do gặp phải dây điện rơi. Nạn nhân được xác định là ông Hoàng Văn Mạnh, sinh năm 1960, Trưởng thôn Bảo Ngãi, xã Trấn Dương. Do vết thương quá nặng nên được chuyện lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trôi trên sông: Chiều tối 22/12, một số người dân đang chèo thuyền câu cá trên sông Sêrêpốk (đoạn xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thì phát hiện thi thể 1 người trôi trên sông chưa rõ nhân thân lai lịch. Tại thời điểm phát hiện, thi thể người đàn ông không mặc quần áo, bị mất nhiều bộ phận trên cơ thể, đang trong quá trình phân hủy. Hiện, cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thủ quỹ "thụt két" công ty lấy 11 tỷ đồng: Bà Trịnh Hữu Tú Trân (42 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM - Thủ quỹ một công ty) đã tham ô của công ty gần 11 tỷ đồng. Bà Trân được giao nhiệm vụ quản lý thu chi tiền mặt, chìa khoá két sắt của công ty. Lợi dụng việc này bà Trân đã qua mặt lãnh đạo công ty chiếm đoạt 3 tỷ đồng tiền mặt để tiêu xài cá nhân. Hôm nay, Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trân. (Ảnh minh họa). >>> Xem thêm video: Bi kịch thầy giáo giết đồng nghiệp vì bị hủy hôn. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

