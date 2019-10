Người đàn ông đánh phụ nữ ở cây ATM: Chuyển hồ sơ lên công an quận

(Kiến Thức) - Sáng 13/10, lãnh đạo Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị đã mời anh Đào Quang T. ở phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân lên trụ sở làm việc.

Anh T. được xác định đã hành hung chị T. (ở quận Thanh Xuân) khi rút tiền tại cây ATM , lãnh đạo Công an phường Khương Trung cho biết: “Công an phường đã mời anh T. và chị L. ( người phụ nữ bị hành hung ) lên trụ sở làm việc. Cả hai bên đều đồng thuận, thống nhất với nội dung vụ việc đã xảy ra. Anh T. cũng đã nhận lỗi, đồng thời xin lỗi chị L.. Hiện chúng tôi đã hoàn thiện hồ sơ vụ việc và chuyển lên Công an quận Thanh Xuân tiếp tục giải quyết”.