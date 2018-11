Người đàn ông đâm tử vong cô giáo vì nghĩ bị đùa cợt tình cảm

Sau nhiều lần van xin bất thành, Sơn xuống tay sát hại người mình yêu rồi bình thản khóa cửa đến công an đầu thú.

Ngày 29/11, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Hữu Sơn (SN 1965, trú xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội "Giết người".



Sơn và bà Dương Thị C. (SN 1969, trú tại xã Nghĩa Hợp, Tân Kỳ) có quan hệ tình cảm với nhau. Trong thời gian yêu đương, cô C nhiều lần hứa công khai mối quan hệ và đến tháng 6/2017 hai người sẽ về ở chung một nhà.

Bị cáo Sơn tại phiên tòa. Tuy nhiên, dù đã quá thời hạn nhưng không thấy cô giáo này công khai tình cảm và không thấy nói gì cả, Sơn đến đặt vấn đề tiếp thì bất ngờ nhận được câu trả lời "chỉ đùa thôi". Quá sửng sốt vì câu trả lời này, Sơn năn nỉ nhiều lần vẫn không có kết quả.



Nghĩ bà C. lừa dối tình cảm của mình và có tình cảm với người khác nên Sơn lấy dao ở đầu giường chém nhiều nhát vào người nạn nhân khiến cô giáo mầm non này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Sơn đến Công an huyện Tân Kỳ tự thú.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Nguyễn Hữu Sơn. Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận tại thời điểm phạm tội và tại thời điểm giám định, Nguyễn Hữu Sơn bị bệnh tâm căn suy nhược. Tại các thời điểm trên, Nguyễn Hữu Sơn đủ năng lực nhận thức, điều khiển hành vi.

Trong phiên xử ngày 20/7, cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Hữu Sơn tù chung thân, buộc phải bồi thường cho phía bị hại 160 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi mẹ chị C. mỗi tháng 1,5 triệu đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Hữu Sơn và đại diện hợp pháp của bị hại Dương Thị C. đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Sơn mong HĐXX xem xét bởi cuộc đời của bị cáo đã quá bi đát. Lấy vợ nhưng không có con nên hai vợ chồng Sơn li hôn.

Khi gặp và được bà C. chấp nhận tình cảm, bị cáo đã hết sức vui mừng, nghĩ phần đời còn lại sẽ được bù đắp. Khi bị bà C. đùa giỡn, từ chối tình cảm và xua đuổi, bị cáo đã không kiềm chế được bản thân dẫn đến hậu quả đau lòng trên.

Nguyễn Hữu Sơn cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ phần bồi thường dân sự bởi bản thân bị cáo bị bệnh, sống nhờ gia đình anh trai trong khi đó cả anh trai và chị dâu đều mắc bệnh thần kinh, không có khả năng lao động.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định kháng cáo xin giảm án cho bị cáo của đại diện hợp pháp người bị hại là tình tiết mới để xem xét tuy nhiên hành vi của Nguyễn Hữu Sơn là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính côn đồ, phạm tội đến cùng…

Mức án mà HĐXX cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, do đó không có cơ sở xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Hữu Sơn. HĐXX bác đơn kháng cáo của bị cáo, đại diện hợp pháp của người bị hại, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Hữu Sơn.