Người dân đi chợ Tết thế nào giữa dịch COVID-19

PV ghi nhận không khí chợ Tết ngày cuối năm ở Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, không khí ở các phiên chợ quê rộn ràng, hối hả. Kẻ bán, người mua đều tất bật, vội vàng để về nhà chuẩn bị đón năm mới. Lá dong không thể thiếu trong những phiên chợ ngày Tết, cùng với đó là chiếc khẩu trang thường trực trên mặt kẻ bán người mua. Trong năm qua, khẩu trang là vật dụng không thể thiếu của người dân để phòng, chống dịch COVID-19. Dù dịch COVID-19 hoành hành năm qua khiến người dân mệt mỏi nhưng phiên chợ Tết ngày cuối năm nhộn nhịp làm người ta quên đi 1 năm khó nhọc, hy vọng vào 1 năm mới an lành. Nhiều người dân chia sẻ, so với mọi năm không khí Tết năm nay có vẻ trầm lắng hơn vì dịch COVID-19. Quần bán hoa của chị Nguyễn Thị Tình tại Chợ Ngô Xá, Cẩm Khê, (Phú Thọ) tấp nập người đến mua hoa. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoa đào năm nay cũng không được giá như mọi năm. Người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng dịch khá nghiêm túc. Quất, đào được bày bán phục vụ nhu cầu cho người dân chơi TếtThịt lợn, dưa hành luôn là món không thể thiếu trong ngày Tết, vì vậy nơi đây luôn đông đúc. Tuy nhiên theo ghi nhận, một số chủ sạp hàng vẫn chưa tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng dịch. Việc người dân chưa đeo khẩu trang chỉ là số ít, đại đa số mọi người đều tự giác tuân thủ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hoa quả là mặt hàng đắt khách trong dịp Tết. Ngoài những sản vật địa phương thì ở chợ cũng có nguồn hàng khá phong phú. Ai cũng hối hả chọn cho mình những thứ cần thiết để trở về bên gia đình. Dẫu biết rằng ý thức tự phòng dịch của người dân là khá tốt nhưng chính quyền, cơ quan chức năng cũng cần có các biện pháp tuyên truyền kịp thời, hữu hiệu góp phần đảm bảo 1 cái Tết an vui cho nhân dân.



Video: Chợ quê ngày tết. (Nguồn: Đài Truyền hình Thanh Hóa)

