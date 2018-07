Theo chân PV xuống hầm trú ẩn của trùm ma túy Lóng Luông

Ngày 4/7, tại nhà của các ông trùm ma túy ở bản Tà Dê (xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La), công việc dọn dẹp, phá dỡ tiếp tục được tiến hành. Trước đó, từ ngày 27-30/6, lực lượng công an tiến đánh vào bản Tà Dê, tiêu diệt tại chỗ đối tượng Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984) cùng 2 đàn em, buộc 3 đối tượng khác hạ vũ khí đầu hàng. Ảnh: Nhà ở kiêm boong ke chiến đấu của Nguyễn Thanh Tuân đã bị lực lượng chức năng san phẳng. Cả Tuân và Thuận đều bị Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, truy nã nên đã bỏ trốn tới Tà Dê. Tại đây, chúng xây dựng nhà gồm hầm ngầm, boong ke chứa nhiều súng đạn, đặt các bình gas kẹp xăng để cố thủ... Ngoài ra, có 14 đối tượng thường xuyên ở nhà Tuân, 3 đối tượng ở nhà Thuận để bảo vệ các trùm ma tuý. Kết thúc trận đánh, công an thu giữ 49 khẩu súng, hơn 7.000 viên đạn, 17 quả lựu đạn, 2 ô tô… CQĐT cũng đã khởi tố vụ án “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự” và “Chống người thi hành công vụ” để điều tra theo quy định. Ảnh: Căn hầm tại nhà Nguyễn Thanh Tuân đã bị san lấp lối vào nhưng bên trong vẫn giữ được kết cấu xây dựng. Vỏ quả nổ... ...và báng súng tại hiện trường. Các vết đạn trên tường bao nhà Nguyễn Thanh Tuân. Trẻ em địa phương chơi đùa trên đống đổ nát của căn nhà đã bị san phẳng. Ngược lại, căn nhà và hầm ngầm của Nguyễn Văn Thuận vẫn nguyên vẹn, mới được dọn đi phần nội thất. Với những gì còn lại, có thể thấy căn hầm rộng khoảng 20m2 được lát đá hoa và có cả giếng trời, phòng tắm, nhà vệ sinh... Lối thoát hiểm trong căn hầm đủ chỗ cho 1 người di chuyển. Cánh cửa dẫn với hầm được làm từ sắt đặc, dày khoảng 3cm. Camera trong nhà Nguyễn Văn Thuận đã bị tháo xuống. Lối xuống hầm, Nguyễn Văn Thuận đặt một tủ âm với cánh cửa bằng sắt rất chắc chắn. Một vật giống "kóong" hút ma túy được tìm thấy trên cửa sổ nhà ông trùm ma túy.

