Nghịch tử ngáo đá sát hại dã man mẹ và em trai 6 tuổi

Giết 2 người thân khi mới 19 tuổi



Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Võ Ngọc Bảo (19 tuổi, trú thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo đó, vào trưa 5/1, ông Nguyễn Trí Mẫn đi làm về hoảng hồn phát hiện vợ là Võ Thị Kim H. (47 tuổi) và con trai là Nguyễn Võ Trí T. (6 tuổi) bị chém nhiều nhát tử vong. Trong khi đó, người con trai đầu là Nguyễn Võ Ngọc Bảo không có nhà.

Vụ việc được báo lên cơ quan chức năng, xác định án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và gây nhiều phẫn nộ trong khu dân cư, ngay trong đêm 5/1, các điều tra viên Công an tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Cam Lâm điều tra, làm rõ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài sản của nạn nhân H. bị mất.

Hiện trường, nơi xảy ra vụ án đau lòng.

Căn cứ kết quả giám định, dấu vết tại hiện trường, bước đầu Công an tỉnh Khánh Hòa xác định nghi can trong vụ án là Nguyễn Võ Ngọc Bảo, con trai đầu của nạn nhân Võ Thị Thu H.. Sau khi gây án, Bảo đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay trong ngày 5/1, lực lượng công an đã lập nhiều mũi trinh sát đi tìm Bảo và phát thông báo nhận dạng đối tượng, nhờ công an các địa phương bắt giữ.

Ngày 6/1, khi phát hiện Bảo đang lẩn trốn tại Ninh Thuận, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng lần theo manh mối và bắt gọn Bảo trong chiều tối cùng ngày và di lý Bảo về Khánh Hòa để xử lý theo pháp luật.

Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận, sáng 5/1 khi mọi người trong nhà đi vắng, Bảo đã mở nhạc lớn và sử dụng "cỏ Mỹ". Trong cơn ảo giác, thấy em trai là Nguyễn Võ Trí T. đang chơi một mình, Bảo cầm rựa sát hại em, rồi giấu xác trong phòng. Lúc sau, mẹ Bảo vừa đi chợ về thì cũng bị đối tượng chém đến tử vong.

Gây án xong, Bảo lục lọi lấy trang sức, điện thoại và hơn 1 triệu đồng trong tủ cùng chiếc xe máy. Sau đó, Bảo bán chiếc điện thoại ở một cửa hàng tại TP.Cam Ranh với giá 2 triệu đồng, rồi bỏ trốn vào Ninh Thuận cho đến khi bị bắt giữ.

Ông Hồ Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm cho biết: “Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo đúng pháp luật. Vụ việc thật đau xót cho gia đình nạn nhân” và gây phẫn uất trong bà con lối xóm.

Theo người dân thôn Tân Thành, Bảo học lớp 12 tại một trường cấp 3 tại thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm), do bạn bè rủ rê chơi bời nên hiện đã bỏ học.

Liên quan đến thông tin Bảo gây án trong tình trạng ngáo đá, Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang điều tra, làm rõ.

Trước vụ việc có tính chất nghiêm trọng, PV báo ĐS&PL đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia pháp lý để hiểu rõ hơn cái giá phải trả của Nguyễn Võ Ngọc Bảo.

Nghi phạm đối diện hình phạt cao nhất

Theo luật sư Nguyễn Thị Tuyến – Giám đốc công ty Luật TNHH Khải Hưng, đoàn Luật sư TP.Hà Nội: “Vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với hậu quả vô cùng đau xót khi bị hại lẫn nghi phạm là những người thân, ruột thịt trong một gia đình”.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Nguyễn Võ Ngọc Bảo đã giết mẹ đẻ (47 tuổi) và em ruột (6 tuổi), sau đó lấy vàng bạc, điện thoại và xe máy trong gia đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hành vi của đối tượng Bảo có dấu hiệu về tội Giết người theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) và tội Cướp tài sản được quy định tại Điều 168, Bộ luật Hình sự 2015.

Nghi can Nguyễn Võ Ngọc Bảo.

Bên cạnh đó, với hành vi giết mẹ đẻ và em ruột dưới 16 tuổi, đối tượng còn phải chịu tình tiết định khung tăng nặng tội Giết người tại điểm a, b và đ với khung hình phạt cao nhất là tử hình tại Điều 123, Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt cao nhất đối với tội Giết người là tử hình, tội Cướp tài sản là tù chung thân. Do đó, theo quy định tại Điều 55, nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình. “Do đó, đối tượng Bảo hoàn toàn có thể phải chịu mức án cao nhất là tử hình khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, luật sư Tuyến nhấn mạnh.