Nghịch lý Đà Nẵng, Quảng Nam ngập nặng nhưng thủy điện khô cạn

Vị trí một số nhà máy thủy điện tại khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng. Theo ông Nguyễn Văn Thạch, Ban An toàn, Tập đoàn điện lực Việt Nam, đới gió đông kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn cho ven biển từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Mưa lớn gây ngập lụt và cung cấp lượng nước lớn cho các hồ thủy lợi ở hạ du. Một số hồ phải xả lũ để đảm bảo an toàn do đập yếu. Tuy nhiên, tại các thủy điện thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn lại có lượng mưa nhỏ. Đới gió đông gây mưa cho vùng duyên hải đã không thể tiếp tục lên cao ở khu vực phía tây và gây mưa. Do đó các hồ thủy điện gần như không có thêm nhiều nước từ đợt mưa lớn này.