Nghi vấn người mẹ trẻ và con nhỏ 1 tuổi tử vong do ngạt khí máy phát điện

Sáng 10/5, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về trường hợp 2 mẹ con tử vong do bị ngạt khí khi dùng máy phát điện khiến nhiều người xôn xao.

Theo thông tin chia sẻ, do bị mất điện nên hai mẹ con dùng máy phát điện để trong nhà, do nhà kín không mở cửa thoát khí nên cả 2 đã bị lịm dần. Khi phát hiện đưa đi cấp cứu, dù đã chạy bằng máy thở nhưng sáng ngày 10/5 cả hai mẹ con đã không qua khỏi.

Cháu bé tử vong nghi do ngạt khí máy phát điện.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, rất nhiều người đã bày tỏ sự đau xót khi cả hai mẹ con đều tử vong. Theo đó, sự việc xảy ra trên địa bàn, nơi xảy ra là thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình địa điểm được người mẹ thuê để kinh doanh buôn bán.

Trưa ngày 10/5, ông Phạm Ngọc Hà - Chủ tịch UBND thị trấn Me (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) xác nhận và cho biết, hộ khẩu thường trú của hai mẹ con là ở xã Gia Thịnh (giáp ranh với thị trấn Me). Ông Hà cho biết thêm: "Nguyên nhân cụ thể ra sao thì phải đợi cơ quan công an điều tra cụ thể. Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tra".

Được biết, người mẹ tên B.T. (SN 1993) còn con trai là N.T.P. (SN 2019). Cháu P. tử vong ngay sau khi đưa vào bệnh viện Gia Viễn cấp cứu, còn người mẹ tử vong sau khi được chuyển lên tuyến trung ương. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến tử vong của cả hai mẹ con xác định nghi do ngạt khí.

Hiện vụ mẹ trẻ và con nhỏ 1 tuổi tử vong do ngạt khí máy phát điện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

