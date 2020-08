Nghi vấn bé sơ sinh bị mẹ vứt bỏ vào giữa khe tường

Đêm ngày 18/8, Công an TP Hà Nội cho biết, vào buổi tối cùng ngày Công an huyện Gia Lâm đã giải cứu thành công một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 ngôi nhà. Theo thông tin ban đầu, vụ phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi xảy ra vào khoảng 17h50 cùng ngày, người dân phát hiện một cháu bé bị mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà trong ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm cùng Công an thị trấn Trâu Quỳ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu cháu bé. Do khe tường quá hẹp, lực lượng chức năng đã phải đục tường để đưa cháu ra ngoài với nỗ lực bằng mọi cách bảo đảm an toàn cho cháu. Đến 18h cùng ngày, Công an huyện Gia Lâm đã giải cứu thành công và đưa cháu bé đến trạm y tế thị trấn để chăm sóc sức khỏe, sức khỏe của cháu ổn định. Hiện vụ phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Hà Tĩnh: Bé trai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi. Nguồn: VTC 14.

