Nghi án bố xâm hại con gái ở Bắc Giang: An ninh quân đội thụ lý đơn tố cáo

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết người bố nghi xâm hại con gái trên địa bàn là sĩ quan quân đội.

Liên quan đến vụ án nghi bố xâm hại con gái ở Bắc Giang, ngày 1/4, Thượng tá Trần Văn Dĩnh, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, Công an huyện không thụ lý vụ nghi án cha đẻ xâm hại tình dục con gái xảy ra trên địa bàn, trách nhiệm điều tra thuộc về lực lượng an ninh quân đội.



Theo đó, người bố bị tố cáo là sĩ quan quân đội, sống và làm việc trong doanh trại nên Công an huyện Lục Ngạn không có thẩm quyền vào đó để điều tra. Việc này sẽ do lực lượng an ninh quân đội thụ lý.

Người bố nghi xâm hại con gái suốt 4 năm ở Bắc Giang là sĩ quan quân đội. Ảnh minh họa

Cũng theo Thượng tá Dĩnh, người bố và mẹ cháu bé đã ly hôn. Theo quyết định của tòa án, con gái được ở với bố tại huyện Lục Ngạn.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 nhận được điện thoại của cô T., giáo viên chủ nhiệm lớp 8 về việc một nữ sinh trong lớp do cô chủ nhiệm nghi bị chính cha đẻ xâm hại tình dục nhiều năm qua.

Nạn nhân là cháu L. (SN 2005), bị chính cha đẻ của mình tên Q. (SN 1976), xâm hại tình dục từ khi cháu L. học lớp 4 đến nay đã lớp 8.

Hiện lãnh đạo Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang đã đến nắm tình hình, thăm hỏi, động viên tinh thần mẹ con cháu L. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Công tác xã hội tỉnh quan tâm, chăm sóc đặc biệt với cháu L. và thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hai mẹ con cháu L.

Cùng với đó, kiến nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc này.