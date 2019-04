Nghi án bé gái 9 tuổi bị hàng xóm xâm hại

Chị E (bìa phải) trong buổi gặp với luật sư Trần Thị Ngọc Nữ

Theo lời kể của anh T, gia đình anh chị làm nghề trồng rau, trước đây đã thuê một mảnh đất, dựng chòi nhỏ để sinh hoạt và canh tác rau nhưng càng làm càng thua lỗ. Số tiền nợ ngân hàng lên đến gần 100 triệu đồng nên khoảng 2 năm vừa qua, anh và vợ phải dốc toàn sức lực lao động để trả nợ. Hai đứa con gái là bé A (11 tuổi) và bé C (9 tuổi) phải tự chăm sóc cho nhau.



Khoảng một năm trở lại đây, bé C liên tục xuất hiện tình trạng giật mình la hét khi ngủ vào ban đêm, từ 25 kg, bé C sụt chỉ còn 19 kg, sức khỏe sa sút nghiêm trọng. Mặc dù đã đưa con đi khám ở bệnh viện nhưng các bác sĩ không kết luận bé bị bệnh gì, tình trạng không hề có dấu hiệu cải thiện.

Cách đây vài ngày, trong lúc chị Mai Thị Ngọc E (vợ anh T) tắm cho con gái út thì vô tình phát hiện vùng kín của bé C có dấu hiệu bất thường. Gặng hỏi mãi, bé C mới chịu kể cho mẹ nghe là đã bị người hàng xóm tên T xâm hại. Chị E cho biết, căn chòi ngày xưa gia đình ở cách nhà ông Tr khoảng 10 mét, người này cũng tỏ ra rất quý mến bé C nên thường kêu bé sang nhà chơi và cho kẹo. “Tôi cứ nghĩ vì ông ta không có con gái nên thương con gái mình, nhưng đâu ngờ ông ta lại giở trò đồi bại như thế”, chị E tức giận nói.

Theo lời kể của bé C, vào khoảng tháng 10/2017, có một lần ông Tr kêu em sang nhà chơi và cho kẹo sau đó có hành vi sờ vào vùng kín của bé. Đúng lúc này chị E gọi C về ăn cơm nên em vùng ra và chạy về nhà. Sau đó khoảng 1 tuần, bé cầm chiếc điện thoại smartphone sang nhà ông T để xin wifi. Sau khi cho bé C mật khẩu, ông Tr vẫy tay gọi bé lên phòng, cởi đồ và thực hiện hành vi dâm ô với bé. Sự việc chỉ dừng lại khi ông nghe thấy tiếng vợ gọi. Theo bé C, không chỉ riêng em mà bé N - bạn thân của bé cũng từng bị người đàn ông này sờ soạng vùng kín.

Nỗi ám ảnh và những giấc mơ

Một năm qua, chị E cho biết gia đình đã nhận ra những thay đổi bất thường trong tính cách của con gái út nhưng không biết lí do vì đâu. Bé C tỏ ra rất sợ sệt khi gặp những người đàn ông, thậm chí là những người thân như cậu, chú… của mình. Còn trong buổi trò chuyện với phóng viên, có sự giám hộ của mẹ bé, ánh mắt của bé C luôn tỏ ra lo lắng, thất thần và căng thẳng. Khi được hỏi vì sao không nói với mẹ ngay khi sự việc xảy ra, bé C trả lời vì sợ mẹ đánh và vì… mắc cỡ. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, em cho biết luôn bị ám ảnh bởi những hành động của người hàng xóm, mỗi lúc nhớ lại em giật bắn người vì sợ.

Hiện tại gia đình anh T, chị E đã gửi đơn tố cáo đến Công an xã Đông Thạnh. Trao đổi với PV, đại diện Công an xã cho biết có tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình anh T và đã triệu tập người bị tố cáo để lấy lời khai. “Hiện chúng tôi không thể phát ngôn về vụ việc vì tất cả hồ sơ đã được chuyển đến công an huyện Hóc Môn để tiếp tục điều tra, xử lí”. Ngoài ra, anh T cũng đã tìm đến Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM để nhờ giúp đỡ.

Trao đổi về vụ việc, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM xác nhận đã tiếp nhận đơn kêu cứu của gia đình và đang tiến hành xác minh vụ việc. “Nếu xác nhận có trường hợp này, chúng tôi sẽ mời hai bên lên đối chất và sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Nếu sự việc đúng theo lời kể của bé C, người đàn ông hoàn toàn có thể bị khép vào tội Dâm ô với trẻ em theo điểm b, Khoản 2, điều 146 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, có khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù”, luật sư Nữ nói.

Nhìn nhận về vụ việc, chuyên gia tâm lí Phan Thị Hoài Yến, Trưởng khoa Tâm thể, BV quận Thủ Đức cho biết sở dĩ bé không nói với gia đình là vì sợ bị rầy la hay đánh đập, bé đang có suy nghĩ mình là người có lỗi. Nhưng trước mắt chúng ta cần cho các em biết lỗi không phải do nạn nhân, phải làm cho nạn nhân bình tâm bằng cách ôm các em và nói: “Lỗi này không phải của con”. Sau đó hỗ trợ các em bằng cách ở bên cạnh, ngủ bên cạnh để vỗ về các em.

“Thực tế, các em không cần cảm thấy thương xót mà các em cần phải được hỗ trợ tâm lý để vượt qua” - bà Yến cho biết.

Chiều 9/4, phóng viên liên hệ với bà H (vợ ông Tr), tuy nhiên, bà H phủ nhận thông tin cho rằng chồng bà có hành vi xâm hại bé C. “Cả năm nay hai gia đình vẫn đang vui vẻ bình thường, tự dưng gia đình họ kéo đến nhà tôi hành hung chồng tôi rồi nói chồng tôi bậy bạ với con bé mặc dù không có bất cứ bằng chứng nào. Tôi không chấp nhận được. Đó là lời vu khống, bịa đặt, vợ chồng tôi từ trước đến giờ làm ăn lương thiện đàng hoàng. Tôi đã gửi đơn kiện lên công an và họ đang điều tra vụ việc”, bà H nói.