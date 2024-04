Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép gần 50kg thuốc nổ

Ngày 19/4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh thành công Chuyên án NA 1123.2p, triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc nổ trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 17/4, tại địa bàn thôn Đồng Minh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (BĐBP tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Đoàn Trinh sát số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Thủy (SN 1976, trú tại thôn Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đang vận chuyển 24 kg thuốc nổ và 25 kíp nổ bằng điện.

Đối tượng Nguyễn Thị Thủy tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thủy khai nhận vận chuyển số lượng thuốc nổ và kíp nổ trên từ thị xã Hoàng Mai sang địa bàn tỉnh Thanh Hóa để tiêu thụ, khi đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, ngay trong đêm 17/4, tại thôn Đồng Minh, xã Quỳnh Lập, lực lượng đánh án bắt giữ Lê Văn Đạt (SN 1975, hộ khẩu thường trú tại thôn 17, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang vận chuyển trái phép 24 kg thuốc nổ, 25 kíp nổ và một số tang vật có liên quan.

Đối tượng Lê Văn Đạt cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Đạt, lực lượng đánh án thu thêm 2,5 m dây cháy chậm, cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Hiện, chuyên án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

