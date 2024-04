Toyota Vios tăng trưởng tới 450%, nhưng vẫn thua Honda City

Thị trường ô tô Việt Nam đang dần tìm lại nhịp sôi động trong tháng kinh doanh thứ 3 của năm với tổng doanh số của các đơn vị thành viên VAMA đạt 27.289 xe, tăng 135% theo tháng. Không nằm ngoài xu hướng chung, doanh số phân khúc sedan cỡ B tại việt Nam cũng ghi nhận sức tăng trưởng ấn tượng ở tất cả các mẫu xe thành viên. Trong đó, mẫu xe sedan Toyota Vios đạt mức tăng tốt nhất, tới 449,4%. Sự bứt tốc mạnh mẽ của Vios bên cạnh xu hướng chung của thị trường còn đến từ đòn bẩy giảm giá niêm yết từ hãng với mức giảm từ 21 - 47 triệu đồng. Hiện giá xe Vios đang dao động trong khoảng 458 - 545 triệu đồng. Tuy nhiên, kết quả 934 xe mới chỉ đủ sức giúp Vios tăng một bậc trên bảng xếp hạng doanh số nhóm chứ chưa thể trở lại ngai vàng. Vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Honda City với 1.043 xe bán ra, tăng 62,9% so với kết quả bán hàng tháng liền trước. Đây là mẫu xe gầm thấp duy nhất trên thị trường ô tô Việt ghi nhận doanh số đạt hơn 1.000 chiếc trong tháng vừa qua. Chính sách ưu đãi lên tới 100% lệ phí trước bạ, cộng thêm 30 triệu đồng tiền mặt cho 2 bản G và L từ hãng được cho là yếu tố then chốt giúp Honda City giữ vững phong độ trên đường đua giành thị phần phân khúc. Đứng liền sau City là Hyundai Accent với doanh số tháng 3/2024 đạt 967 xe, tăng 164,9% theo tháng. Dù có mức tăng trưởng dương cao thứ 2 toàn đội nhưng Accent chỉ bảo toàn được vị trí á quân, chưa thể tìm lại ánh hào quang dẫn đầu thường thấy. Dù doanh số tăng tới 81,2% nhưng trước sự bùng nổ của Vios, Mazda 2 đành lùi về phía sau một bậc với 453 xe rời đại lý trong tháng. Ba vị trí còn lại lần lượt gọi tên Mitsubishi Attrage, KIA Soluto và Suzuki Ciaz với kết quả bán hàng đều tăng trưởng ấn tượng so với tháng trước. Bảng xếp hạng doanh số phân khúc sedan cỡ B được dự đoán sẽ có những xáo trộn nhất định ở tháng kinh doanh tiếp theo, bởi City đã bị cắt ưu đãi đối với bản G và L, chỉ còn bản RS được tặng 50% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Trong khi đó, Accent lại được hãng tung ra phao cứu trợ 50% lệ phí trước bạ. Chi tiết bảng doanh số phân khúc sedan cỡ B tháng 3/2024. Video: So sánh Honda City RS & Toyota Vios G (Nguồn Xế Cưng).

