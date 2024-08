Ngày 13/8: Bắc Bộ mưa to, cảnh báo các điểm nguy cơ sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ chiều tối ngày 12/8 đến ngày 14/8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm (mưa lớn tập trung vào đêm và sáng). Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương:

Lai Châu: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên;

Điện Biên: Điện Biên, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé,Nậm Pồ, TX. Mường Lay, Tủa Chùa, Tuần Giáo;

Sơn La: Bắc Yên, Mai Sơn, Mường La, Quỳnh Nhai, Sơn La, Sông Mã, Thuận Châu, Yên Châu;

Lào Cai: Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Lào Cai, Sa Pa, Văn Bàn;

Yên Bái: Lục Yên, Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, TrấnYên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình;

Hà Giang: Bắc Quang, Quang Bình, Yên Minh , Xín Mần;

Tuyên Quang: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Nà Hang, Sơn Dương, Yên Sơn;

Bắc Kạn: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới;

Cao Bằng: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Cao Bằng, Hà Quảng, Hoà An,Nguyên Bình, Thạch An, Trùng Khánh;

Lạng Sơn: Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng, Tràng Định, Văn Lãng,Văn Quan.



Khu vực Hà Nội ngày 13/8 có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 26-27 độ. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 29-30 độ.

Ngày 13-14/8, khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Đợt nắng nóng này ở khu vực Trung bộ kéo dài đến ngày 22/8. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Trời nắng mạnh khiến lớp thực bì ở các cánh rừng bị khô kiệt, dễ bén lửa, nguy cơ cao bùng phát các vụ cháy rừng.

Theo cảnh báo của Cục Kiểm lâm, cùng với tỉnh Quảng Bình, nhiều diện tích rừng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Nam và các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận cũng đang nằm trong vùng cảnh báo cháy cấp 4 - cấp nguy hiểm.

Khu vực xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra vụ cháy rừng sản xuất

Để bảo vệ rừng, Cục Kiểm lâm khuyến cáo người dân cần dừng việc xử lý thực bì, lấy mật ong hay đốt nương rẫy trong rừng, gần rừng vào thời gian này.

Tây Nguyên ngày 13/8 có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam bộ có mây, chiều tối và đêm 13/8 có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.