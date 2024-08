Thời tiết ngày 10/8: Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay, ngày 10/8/2024: Ngày 10/8, ở Bắc Bộ có nắng nóng, riêng Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%. Từ ngày 11/8, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ.

Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ: Đêm 10 ngày 11/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng vùng núi phía Bắc có khả năng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 150mm.

Từ chiều tối và đêm ngày 11-15/8 Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 400mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

Ảnh minh họa. Nguồn qdnd.vn

Khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36- 39 độ , có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới với cường độ giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.