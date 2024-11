60-70% số vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến xe máy

Tại hội thảo quốc tế "An toàn giao thông xe máy: Những thách thức và bài học kinh nghiệm” do Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (TDSI) phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức, ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia chia sẻ, Việt Nam là một quốc gia có tỷ lệ sở hữu và sử dụng xe máy cao.

Đến tháng 10/2024, Việt Nam có khoảng 77 triệu xe gắn máy, qua phân tích nguyên nhân các vụ TNGT cho thấy, phương tiện xe máy gây ra trong 10 tháng đầu năm 2024 vẫn chiếm 60% tổng số các phương tiện gây tai nạn.

Ảnh minh hoạ. Nguồn ANTĐ

Thách thức giảm tai nạn giao thông đối với xe máy là tương đối lớn khi tỷ lệ sở hữu xe máy tại Việt Nam cao nhất thế giới.

Ông Qingfeng Li, Tiến sĩ MHS, Phó giám đốc đơn vị nghiên cứu chấn thương quốc tế chia sẻ, hiện nay số người tử vong do tai nạn giao thông đường bộ là khoảng 1,19 triệu người trên toàn cầu mỗi năm. Và người đi xe máy dễ bị tổn thương hơn trong các vụ tai nạn so với người sử dụng ô tô. Chấn thương đầu là nguyên nhân chính gây ra thương tích nghiêm trọng và tử vong.

Còn ông Greg Smith, Giám đốc chương trình toàn cầu của iRAP cho rằng, nhà quản lý hạ tầng, nhà nghiên cứu và các tổ chức trong nước cần cập nhật và quảng bá tiêu chuẩn thiết kế đường, cẩm nang và hướng dẫn để nâng cao hiểu biết về an toàn giao thông cho người sử dụng phương tiện hai bánh. Đảm bảo tổ chức giao thông an toàn đối với mọi phương tiện, bao gồm người đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy, xem xét giảm tốc độ xuống còn 30km/h tại những khu vực tập trung đông đúc các phương tiện này.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) nhìn nhận: "Nếu chúng ta không hành động, thách thức ngày càng lớn, không chỉ là 60% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy mà có thể còn gia tăng cao hơn khi việc chấp hành pháp luật của người điều khiển mô tô, xe máy không được cải thiện, tốc độ gia tăng phương tiện này không hạn chế...

Với bối cảnh hoạt động giao thông hỗn hợp như hiện nay, nếu chỉ trông chờ vào xử phạt của lực lượng chức năng và không có đột phá chiến lược thì không thể giải quyết được. Cần tiến tới lực lượng CSGT sẽ tập trung vào hướng dẫn, hỗ trợ người tham gia giao thông là chủ yếu. Thời gian qua, lực lượng CSGT đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông".

Theo các chuyên gia, việc đảm bảo an toàn giao thông xe máy là vấn đề rất nóng bỏng hiện nay, không chỉ ở Việt Nam hay Ấn Độ mà trên toàn cầu. Tuy nhiên theo WHO, đội mũ bảo hiểm đúng cách có thể giảm 42% nguy cơ tử vong trong tai nạn và giảm 70% nguy cơ bị thương nặng.

