Ngắm cây me cổ thụ vô giá tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt

Quần thể di tích Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) nằm ngay tại chính quê hương của người anh hùng dân tộc, gồm có hai công trình chính là Bảo tàng Quang Trung và Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Được khởi dựng trên nền ngôi nhà thuở sinh thời 3 anh em nhà Tây Sơn, Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt có kiến trúc kiểu chữ đinh, mái vảy mũi hài, góc mái cong hình mũi thuyền, trang trí hoa văn cá hóa rồng. Kế bên trái điện là cây me cổ to lớn tỏa bóng mát một góc vườn.Cây me cổ thụ cao khoảng 24m, đường kính thân 1,2m, đường kính gốc 3,9m, tán lá che phủ hơn 600m²…và đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cấp bằng công nhận cây di sản năm 2011. Đây là cây cổ thụ đầu tiên và duy nhất ở Bình Định được công nhận cây di sản. Me cũng là loài cây xuất hiện nhiều nhất trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung. Có lẽ bởi vì loài cây này đã gắn bó với cuộc sống của Tây Sơn Tam Kiệt từ lúc sinh ra đến khi dấy binh khởi nghĩa lập nên triều Tây Sơn. Me được bố trí dọc các lối đi trong khuôn viên bảo tàng. Những cây me xanh tốt được tạo hình đẹp mắt, thu hút sự chú ý của đông đảo du khách. Ngoài ra, Bảo tàng còn sở hữu không gian thoáng đãng với khuôn viên rộng lớn, xanh mát. Hồ sen tuyệt đẹp, là nơi check in yêu thích của du khách khi đến thăm Bảo tàng. Các loại cây cảnh nghệ thuật nổi tiếng của miền đất võ cũng quy tụ về đây. Những chậu bon sai "vô giá" trong khuôn viên bảo tàng. Tọa lạc tại vị trí đẹp trong khuôn viên bảo tàng với lưng tựa núi, mặt hướng ra dòng suối trong xanh, nhà rông Tây Nguyên được xây dựng theo lối kiến trúc nhà rông truyền thống của dân tộc Ba Na. Tại đây, du khách còn có dịp thưởng thức văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên với nhiều tiết mục múa đặc sắc và các trò chơi dân gian hấp dẫn. Và thả hồn vào không gian xanh mướt của Bảo tàng Quang Trung... Du khách như được trở lại, ngược dòng sông lịch sử để đắm mình vào một quá khứ đầy hào hùng của dân tộc.

