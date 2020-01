Năm 2019, vẫn rợn người những vụ ngáo đá giết người, tự sát

Công an nổ súng khống chế người đàn ông nghi ngáo đá đánh vợ con: Khoảng 4h sáng 30/12, Nguyễn Bảo Long (26 tuổi, quê Trà Vinh) có biểu hiện ngáo đá cầm dao đánh vợ là chị Trần Thị Hồng Hoa (27 tuổi) và con của mình tại nhà trọ trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, phát hiện sự việc, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Đến 11h cùng ngày, cảnh sát buộc nổ súng chỉ thiên, khống chế Long và đưa về trụ sở điều tra. (Ảnh: Baovephapluat) Được biết, Long có biểu hiện ngáo đá nặng nên lực lượng chức năng đã đưa đến bệnh viện để điều trị và kiểm tra để xác định người này có dương tính với ma túy hay không. (Ảnh: Tổ Quốc) Sử dụng heroin và ma tuý đá nhiều lần rồi cầm dao chém 6 người thương vong: Khoảng 5h sáng 26/12, Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) dùng dao chém 5 người tử vong, 1 người bị thương tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa rồi lẩn trốn trên núi gần địa phương nơi gây án. Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là: Ma Thị Hường (SN 1976), Lường Văn Bánh (SN 1974), anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994). Còn nạn nhân bị thương đang được cấp cứu là Lường Văn Hoàng (SN 1966). Nguyên nhân sơ bộ gây ra vụ thảm sát trên được xác định là do Chín mâu thuẫn với vợ, bản thân đối tượng Chín sử dụng ma túy bị ảo giác. Sau khi chém vợ, Chín ra khỏi nhà thì gặp ai chém người đó. Đến chiều cùng ngày 26/1, lực lượng chức năng đã bắt được kẻ gây án khi đang lẩn trốn trong núi đưa về trụ sở công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tự cắt "của quý", người đàn ông hai lần trèo lên nóc nhà quậy phá: Khoảng 19h tối 27/11, một người đàn ông có biểu hiện không tỉnh táo, liên tục la hét, đấm vỡ cửa kính, rồi đu đưa trên biển quảng cáo ở tầng 20 của khách sạn Alacarte, đòi nhảy xuống. Sau đó, người này tự dùng vật nhọn tự cắt vào "của quý" của mình khiến máu chảy rất nhiều. (Ảnh: Toquoc) Sau khi được giải cứu, đưa vào bệnh viện, khoảng 23h cùng ngày, người đàn ông này tiếp tục bị mất kiểm soát, cởi hết quần áo, mở cửa sổ để trèo ra bên ngoài tầng 2 và liên tục la hét, khiến nhiều người thót tim, đến khoảng 1h sáng 28/11, các y bác sĩ, bảo vệ bệnh viện và công an mới "giải cứu" được. Chưa dừng lại ở đó, khoảng 8h sáng 29/11, người đàn ông này lại tiếp tục lên cơn loạn thần và leo lên nóc dãy nhà E của bệnh viện Đà Nẵng. Cùng ngày 29/11, Bệnh việc Đà Nẵng cho biết, người đàn ông trên được xác định là ông T.P.Đ (42 tuổi, trú tại quận 9, TP HCM) người đã dùng dao tự cắt dương vật của mình đứt 30%, sau khi nhập viện, các bác sỹ đã phẫu thuật nối thành công dương vật của người này. (Ảnh: Toquoc) Ngáo đá, cháu trai bạo hành bà ngoại đủ trò quái đản: Ngày 25/11, trên mạng xã hội đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên mặc áo trắng liên tục chửi bới, đánh đập bà cụ lớn tuổi ngay tại phòng khách của gia đình. Theo người đăng tải đoạn clip thì sự việc xảy ra tại một căn nhà nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho (quận 1, TP HCM), bà cụ bị chính cháu ngoại của mình hành hung. Phía đại diện UBND phường Cầu Kho cho biết, nam thanh niên đánh đập bà cụ được xác định là Nguyễn Tuấn Kiệt (42 tuổi, là người nghiện ma tuý), hiện, Kiệt vừa hết thời hạn 6 tháng quản lý tại địa phương và phường đã gửi hồ sơ sang toà án xem xét chuyển sang diện bắt buộc đưa đi cai nghiện. Nam thanh niên ngáo đá trèo lên lan can chùa, tự chặt nhiều ngón tay: Khoảng 9h sáng 16/11, người dân phát hiện Lý Mạnh Hùng (SN 1996, trú tại xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) có dấu hiệu "ngáo đá" cầm dao trèo lên lan can chùa Phúc Long (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) la hét, cầm dao tự chặt vào nhiều ngón tay của mình. Sau khi phát hiện vụ việc, công an huyện Gia Lâm phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đến hiện trường yêu cầu nam thanh niên trèo xuống. Tuy nhiên, người này không xuống đất mà tiếp tục trèo qua mái các nhà bên cạnh và cố thủ ở một biển hiệu trước ngõ 213 Ngô Xuân Quảng. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày (16/11), nam thanh niên đã bị lực lượng chức năng khống chế và đưa xuống dưới đất an toàn, sau đó đưa vào Bệnh viện đa khoa Gia Lâm để sơ cứu trước khi đưa về trụ sở công an. Trong cơn ngáo đá, Hùng đã tự dùng dao chặt đứt 1 số ngón tay của mình. Thanh niên ngáo đá sát hại 3 người thân tử vong: Khoảng 11h ngày 2/5, Trương Tính (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) đi chơi về nhà trên đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM, tại đây, người thân trong gia đình phát hiện Tín có biểu hiện như người ngáo đá nên đã vội đem dao kéo đi cất. (Ảnh: Danviet) Khi vào trong nhà, Tín la hét chửi bới những người trong gia đình, sau đó lục lọi và lấy được một con dao sát hại 3 người thân tử vong là bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Tính), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột Tính), Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột Tính) cùng trú tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM. (Ảnh: Danviet) Đến rạng sáng 3/5, Tín đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tín đã thừa nhận hành vi của mình. (Ảnh: Danviet) Hà Nội: Nam thanh niên "ngáo đá" tự chặt tay. (Nguồn: THĐT 1)

