Mùa thi đang “phả hơi nóng” trên khắp cả nước

Mùa thi năm nay, các tỉnh Tây Bắc gồm Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu có khoảng 32.400 thí sinh đăng ký dự thi ở hàng trăm điểm trên địa bàn các huyện và thành phố. Ở thời điểm này, các công tác chuẩn bị cho kỳ thi về cơ bản đã hoàn tất.

Gần ngày thi, các học sinh khối 12 tại các trường THPT phổ thông vẫn tích cực ôn luyện để có được lượng kiến thức và kỹ năng để bước vào kỳ thi sắp tới. Tuy nhiên, không khí ôn thi đã bớt căng thẳng hơn. Các thầy cô giáo cũng đang tích cực tiếp lửa cho các học sinh, giúp các em vững vàng chuẩn bị vượt vũ môn.

Cô Nguyễn Thị Minh Huyền (Giáo viên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên) cho biết: "Ở trường chúng tôi có sự chỉ đạo từ BGH đến tổ chuyên môn, chúng tôi cũng đã có kế hoạch ôn thi dài hạn cho học sinh. Giai đoạn đầu tiên, chúng tôi sẽ bám sát SGK và làm rõ các kiến thức nền. Sau đó truyền tải cho các em những dạng bài tập mới. Giai đoạn hai là tổng ôn tập. Hiện nay, chúng tôi đang ở giai đoạn ba là luyện đề".

Các học sinh đang tích cực ôn luyện cho kỳ thi sắp tới.

Em Ngô Thị Phương Liên (học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên) chia sẻ: "Đứng trước kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời, ai cũng có áp lực của riêng bản thân mình. Tuy nhiên với những gì chúng em đã tích lũy được từ bài giảng của thầy cô, cùng sự cố gắng, chúng em tự tin sẽ vượt qua kỳ thi sắp tới. Em mong muốn sẽ không có gian lận trong thi cử để cơ hội của các bạn học sinh sẽ được chia đều để bước vào trường ĐH mong muốn".

Năm nay, công tác chỉ đạo, giám sát được Ban chỉ đạo đặc biệt quan tâm, tiến hành kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi THPT Quốc gia 2019, khác với những năm trước chỉ kiểm tra vào trước mùa thi . Việc tổ chức thu gọn các điểm thi theo trường hoặc liên trường như năm nay để nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh trên địa bàn không phải di chuyển xa. Mặt khác, các camera giám sát cũng được lắp đặt tại các phòng thi, hành lang, nơi lưu trữ và in sao đề thi cùng một số địa điểm khác.

Đặc biệt ở tỉnh Sơn La - một trong những địa phương vừa xảy ra bê bối tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 gây nhức nhối dư luận, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được diễn ra cực kỳ nghiêm ngặt để lấy lại niềm tin cho các thí sinh cũng như phụ huynh học sinh.

Ông Nguyễn Văn Chiến (PGĐ Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) cho biết năm nay có 1.756 cán bộ coi thi trên địa bàn tỉnh, trong đó có 611 cán bộ của các trường, học viện, cao đẳng tham gia công tác coi thi, tại mỗi phòng thi đều có 1 cán bộ thuộc các đơn vị này. Lãnh đạo của các trường trên cũng trực tiếp tham gia vào hội đồng thi.

Bên cạnh đó với đặc thù là tỉnh miền núi, mưa nhiều, giao thông còn khó khăn, Sở GD&ĐT các tỉnh Tây Bắc đều có các phương án để thí sinh đến ăn ở, sinh hoạt tại các khu vực bán trú. Với các em ở bên ngoài, trường nắm rõ số điện thoại, nơi ở để đôn đốc các thí sinh dự thi theo đúng thời gian quy định.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT năm 2019, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, t ại các điểm in sao đề thi, hầu hết BCĐ thi các tỉnh đều chọn địa điểm an toàn, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian in sao đề cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy chữa cháy; nhiều cụm thi đã phối hợp với công an tỉnh triển khai máy phá sóng để nâng cao độ bảo mật của khu vực in, sao đề thi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đang kiểm tra công tác chuẩn bị tại Cụm thi số 5 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Giang (Ảnh: Việt Hà).