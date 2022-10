Mưa lớn nước sông dâng cao gây chia cắt quốc lộ 40B

Thông tin UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, mưa lớn từ chiều hôm qua đến sáng nay (26/10) đã làm nước sông dâng cao, ngập tuyến đường độc đạo 40 B đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My đi lên huyện Nam Trà My gây chia cắt giao thông.

Quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My ngập sâu do mưa lớn

Ngày 26/10 lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nước đã băng qua 2 cầu ngầm tại sông Nước Oa và sông Trường khiến Quốc lộ 40B ngập sâu. Tại 2 khu vực trên, nước đang chảy rất xiết, gây chia cắt giao thông giữa 2 huyện Bắc Trà My và Nam Trà My. Lực lượng chức năng đã cắm biển, giăng dây cấm người và phương tiện qua lại.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam đưa ra cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các huyện Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nông Sơn, Quế Sơn, Đại Lộc, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang

Cảnh báo nguy cơ tác động đến các tuyến đường giao thông, khu vực ven sông suối, các ngầm tràn qua các sông suối...