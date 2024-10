Mua bán người dưới 16 tuổi ngày càng phức tạp và tinh vi

Mới đây, ngày 3/10, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam 5 người ở quán Karaoke - Massage G7 về các tội mua bán người dưới 16 tuổi, bắt giữ người trái pháp luật đồng thời giải cứu 58 cô gái trẻ, trong đó có 12 nạn nhân dưới 16 tuổi. Theo cơ quan công an, Cơ sở Karaoke - Massage G7 do Nguyễn Văn Đức (29 tuổi, ngụ ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều hành. Chủ cơ sở này đã sử dụng nhiều thủ đoạn để tuyển nhân viên nữ từ 14 đến 30 tuổi. Hằng ngày, nhân viên buộc phải ăn mặc hở hang để phục vụ khách. Xuất phát từ nhu cầu tìm việc làm, nhiều em từ nhiều tỉnh thành cả nước bị đưa đến các quán Karaoke. Có em từng bị mua bán nhiều lần qua các quán với số tiền nợ ngày càng tăng lên. Các nạn nhân bị ép phải phục vụ khách để trừ nợ...Các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội Facebook và các hội, nhóm đăng tải nội dung, tuyển dụng nhân viên hoặc ứng tiền để chuộc nhân viên của các cơ sở khác. (Ảnh daidoanket.vn) Tối 8/9, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) giải cứu 4 nạn nhân dưới 16 tuổi bị bóc lột tình dục trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi từ tỉnh Kon Tum, Gia Lai đi các tỉnh Bình Định, Phú Yên. Ngày 5/9, Bộ đội Biên phòng đã bắt 6 đối tượng mua bán người tại miền Trung, Tây Nguyên, giải cứu 10 nạn nhân, trong đó có 7 cô gái dưới 16 tuổi bị ép làm việc tại các quán karaoke, nhà nghỉ... phục vụ khách.

Hồi đầu tháng 6, VKSND TP Hải Dương phối hợp TAND cùng cấp vừa xét sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Minh Công, Hoàng Văn Toản và Hoàng Văn Khiêm về tội Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Công 13 năm 9 tháng tù, Hoàng Văn Toản 12 năm 9 tháng tù và Hoàng Văn Khiêm 9 năm về 2 tội Mua bán người và tội Mua bán người dưới 16 tuổi,



Ngày 18/5, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây chuyên chăn dắt, bắt ép hàng chục thiếu nữ phục vụ các quán hát karaoke trên địa bàn tỉnh. Tại đây, lực lượng chức năng đã giải cứu 12 nữ nhân viên làm việc tại các quán hát này, trong đó đa số dưới 16 tuổi. (Ảnh tintuconline).

Từ thực tế điều tra của lực lượng Công an cho thấy, nạn nhân mà các đối tượng buôn người nhắm tới thường là thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, nhận thức pháp luật còn hạn chế; phụ nữ bị tổn thương về tình cảm; các cháu gái ở độ tuổi mới lớn, chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm nay, Công an các đơn vị, địa phương khởi tố mới, điều tra 83 vụ mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi - tức là đối tượng trẻ em, xác định 289 nạn nhân tăng 9,2% số vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ mua bán người là đối tượng trẻ em ngay ở trong nước. >>> Mời độc giả xem video: Thông tin mới vụ "Cô gái nhảy lầu vì bị ép tiếp khách trong quán Karaoke

