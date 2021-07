Một số can phạm gây rối tại trại tạm giam Chí Hòa

Sáng 7/7, Công an TP.HCM đã phát đi thông tin liên quan đến vụ một số bị can, phạm nhân kích động, gây rối khi CA TP.HCM tổ chức thăm khám sức khỏe tại Trại tạm giam Chí Hòa trong tối 6/7.

Tối 6/7, nhiều người dân sống gần khu vực trại tạm giam Chí Hòa (quận 10, TP HCM) nghe tiếng nhiều tiếng nổ từ khu vực trại giam này.



Công an TP HCM cho biết, chiều ngày 6/7 Công an TP tổ chức thăm khám sức khỏe cho can phạm nhân tại trại tạm giam Chí Hòa.

Trong lúc lực lượng y tế trại tạm giam thăm khám cho số can phạm nhân thì một số can phạm nhân lợi dụng kích động số can phạm nhân hò reo, gây rối an ninh trật tự nơi giam giữ.

Trại giam Chí Hòa nhìn từ trên cao.

Công an thành phố đã kịp thời điều động lực lượng phối hợp với Quản giáo Trại tạm giam Chí Hòa giải quyết, xử lý, ổn định tình hình an ninh trật tự, đưa số can phạm nhân trở lại buồng giam.

Ngay sau đó tình hình an ninh trật tự tại Trại tạm giam Chí Hòa đã được kiểm soát, ổn định. Quá trình xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho can phạm nhân và cán bộ chiến sĩ.

Hiện Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của số can phạm nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chuyển một số can phạm nhân về Trại giam T30 (huyện Củ Chi) mới được xây dựng hoàn thiện để thực hiện giãn cách, phòng chống dịch bệnh COVID-19, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho can phạm nhân.

Ngày 3/7, bị can H.V.H. (26 tuổi, ngụ ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) trong vụ án Mua bán trái phép ma tuý đang bị tạm giam ở trại Chí Hoà bị sốt nên đưa vào Bệnh viện 30/4 để kiểm tra. Đến khuya cùng ngày, bị can này đã tử vong.

Nguyên nhân H. tử vong được xác định là suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi. Qua lấy mẫu kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bị can này dương tính với nCoV.

Trước đó vào cuối tháng 6, Trại tạm giam Chí Hòa phát đi thông báo gửi đến nhiều tòa án, viện kiểm soát trên địa bàn TP.HCM về việc có 3 cán bộ của trại dương tính với COVID-19. Thông báo đề nghị các đơn vị có cán bộ tiếp xúc gần với 3 cán bộ nhiễm bệnh cần liên hệ ngay lực lượng y tế địa phương để khai báo y tế.

>>> Mời độc giả xem thêm video Những kẻ gây rối không đại diện người dân Đồng Tâm