Sát hại vợ con, nhảy lầu tự tử và loạt vụ án mạng kinh hoàng

Chồng đâm vợ con rồi nhảy lầu tự tử: Công an TP Thủ Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ hai người tử vong tại khu đô thị ở TP Thủ Đức xảy ra vào sáng 13/5. Các nạn nhân đều là người trong một gia đình (ngụ tại căn hộ ở lầu 4 thuộc một chung cư tại khu đô thị). Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h, ông H.N.H. (40 tuổi) cầm dao xông vào phòng ngủ đâm loạn xạ vào người bà L.T.M.X. (35 tuổi, vợ của nghi phạm), H.C.H. (7 tuổi, con trai), H.B.A. (3 tuổi, con gái). Sau đó, người đàn ông chạy ra ban công nhảy lầu, tử vong. Bé gái 3 tuổi tử vong, còn bà X. và con trai bị thương nặng. Chồng giết vợ con rồi nằm ngủ bên cạnh: Ngày 4/1, Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ Hồ Văn Ban (SN 1997, ngụ thôn Ra Lây, xã Ba Nang, huyện Đakrông, Quảng Trị) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”. Trước đó, khoảng 2h30 ngày 4/1, nhiều người nghe tiếng la hét, kêu cứu từ căn nhà của Hồ Văn Ban. Khi tới kiểm tra thì phát hiện vợ của Ban là chị Hồ Thị Đ. (SN 2003) và con trai là cháu Hồ Văn Ch. (SN 2023) đã tử vong trên giường với nhiều thương tích. Lúc này, Ban cũng đắp chăn nằm cạnh vợ con. Chồng sát hại vợ cũ rồi tự tử: Nguyễn Minh Phong (43 tuổi, ngụ huyện Càng Long, Trà Vinh) và vợ là chị N.V.Ph. (43 tuổi) đã ly hôn. Cả hai có một con chung là N.H.P. (17 tuổi). Sau khi ly hôn, chị Ph. thuê nhà trọ tại xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh ở riêng. Khoảng 12h ngày 23/1, sau khi tan học, em P. về nhà trọ của mẹ ăn cơm, nhưng thấy đóng cửa nên em đến nhà cha. Khoảng 12h50 cùng ngày, P. quay lại chỗ mẹ thì thấy nhà khóa cửa. P. nhờ hàng xóm sang kêu giúp thì phát hiện Phong và chị Ph. nằm bất tỉnh trong phòng ngủ. Cả hai đều không mặc quần áo và có nhiều vết thương trên người. Qua kiểm tra, chị Ph. đã tử vong, còn Phong bị thương nặng. Sát hại vợ rồi tự tử: Trưa 2/11/2023, anh B.H.T và vợ là P.T.T.L, cùng SN 1997, trú tại khu dân cư Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã xảy ra mâu thuẫn. Anh T. đã dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người vợ, sau đó tự đâm mình, tử vong tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị L. đã tử vong sau đó. Chồng sát hại vợ rồi tự sát trong phòng trọ: Đêm 22/9/2023, người dân nghe tiếng la hét kêu cứu phát ra tại khu nhà trọ nằm trên đường NG1, thuộc phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Khi người dân chạy tới thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ nằm gục trong nhà tắm, trên người có nhiều vết máu và một người đàn ông có vết thương sâu ở vùng ngực. Cơ quan công an xác định, nạn nhân tử vong là bà L.T.L (45 tuổi), còn người đàn ông bị thương nặng là ông H.V.K (55 tuổi, cùng quê tỉnh Bạc Liêu). Hai nạn nhân là vợ chồng. Do xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông đã ra tay sát hại vợ rồi tự sát. Chồng sát hại vợ và 2 con rồi treo cổ tự tử: Sáng 1/9/2023, người dân phát hiện một vụ án mạng xảy ra tại phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội. Tại hiện trường, có 3 người trong gia đình tử vong do ngoại lực tác động, một người tử vong trong tư thế treo cổ. Theo nhận định ban đầu, chủ nhà - ông N.V.H. (45 tuổi) nghi vấn đã giết vợ và hai con sau đó treo cổ tự tử. Chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử: Vụ việc xảy ra ngày 18/5/2023, tại nhà ông Lê Văn Thanh (47 tuổi, trú phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). Ông Thanh đã sát hại vợ là giáo viên của Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 rồi treo cổ tự tử. Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phước cho biết:“Vợ chồng này muốn ly hôn cách đây một năm vì ông Thanh quá ghen. Ông Thanh giết vợ rồi treo cổ tự tử chết”. >>> Xem thêm video: Bất ngờ nhân thân nghi phạm sát hại cô gái ở Bắc Ninh.

