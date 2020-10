Một cháu bé tử vong do mưa lũ cuốn trôi, Lào Cai ra công điện khẩn

Từ đêm 5/10 đến sáng 6/10, trên địa bàn huyện Bát Xát xảy ra mưa lớn, có nơi đo được trên 230 mm, khiến một số xã như: Quang Kim, Bản Qua và thị trấn Bát Xát bị ngập nặng, gây lũ và sạt lở đất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tại huyện Bát Xát ghi nhận được mưa lớn chưa từng có xuất hiện trong tháng 10.



Mưa lớn khiến một số xã như Quang Kim, Bản Qua và thị trấn Bát Xát nhiều bị ngập nặng. Đặc biệt, mưa gây lũ và sạt lở khiến một cháu bé bị nước cuốn, thiệt mạng.

Cụ thể, vào khoảng 5h ngày 6/10, mưa lớn, lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm một ao nuôi thủy sản của gia đình ông Phí Văn Hợi, thôn Bản Vai, xã Bản Qua bị vỡ, nước tràn vào nhà khiến cháu bé Phí Thị Ngọc V., sinh năm 2017 bị nước cuốn trôi. Đến 6h sáng cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu.

Ngoài ra mưa lũ đã cuốn trôi và làm sạt 4 nhà tại xã Bản Qua; ngập hàng chục ha hoa màu, cây vụ đông, ao nuôi thủy sản của người dân thôn Bản Vai, xã Bản Qua; ngập cả cánh đồng rộng hàng trăm ha của làng Quang, xã Quang Kim. Khu vực các tổ 5, 6, 7, 8 thị trấn Bát Xát ngập sâu trong nước, có chỗ lên tới gần 1m. Tỉnh lộ 156A, 156B bị sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá lớn, gây ách tắc giao thông.

Đáng chú ý, sáng ngày 6/10, các xã trên địa bàn huyện Bát Xát vẫn đang có mưa, khu vực xã Quang Kim nước đang dồn về và tiếp tục dâng cao.

Ngay trong sáng 6/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký Công điện số 03/CĐ-UBND về việc chủ động các biện pháp phòng, chống và ứng phó với mưa, lũ, lũ ống, lũ quét, ngập úng, sạt lở đất.

Công điện nêu rõ, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí thượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, đêm 6/10 và ngày 7/10/2020, rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất.

Theo đó, các khu vực trong tỉnh có mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Lượng mưa phổ biến các khu vực từ 50-100 mm, có nơi mưa trên 120 mm; tâm điểm mưa nhiều khả năng rơi vào thành phố Lào Cai, các huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương và Sa Pa.

Đợt mưa này khả năng kéo dài đến hết ngày 09/10/2020; nguy cơ xảy ra sạt lở ở những nơi có độ dốc lớn, kết cấu đất yếu và lũ quét xảy ra trên các sông, suối là rất cao. Để chủ động, sẵn sàng trong công tác phòng, chống, ứng phó trước mọi tình huống do thiên tai có thể xảy ra, nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, trên các phương tiện thông tin đại chúng để có kế hoạch cụ thể và các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Tăng thời lượng truyền thông về tình hình thời tiết trên hệ thống loa, đài truyền thanh, thôn, xã; phát huy vai trò của Ban Tuyên vận xã, Tổ Tuyên vận thôn để tuyên truyền đến người dân.

Tổ chức rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có phương án di chuyển kịp thời. Chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển ngay những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn. Kiểm tra các trang thiết bị phòng, chống thiên tai và TKCN, lực lượng tại chỗ nhằm sẵn sàng phục vụ công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống thiên tai tại công trường. Chỉ đạo các chủ đập, hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi thực hiện kiểm tra hồ đập, xử lý các khu vực trọng điểm xung yếu về hồ đập, vận hành hồ chứa đúng quy trình; vận hành xả lũ đúng quy định.

Tổ chức lực lượng tuần tra, cảnh giới, cắm biển cảnh báo những vị trí ngầm tràn có nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ,... để hướng dẫn người dân, các phương tiện qua lại đảm bảo an toàn; thông báo cho người dân không nghỉ qua đêm tại lều, lán, nương, rẫy; không đi làm nương, chăn thả gia súc xa nơi cư trú, không vớt củi, đánh bắt cá tại các sông, suối khi nước lũ lên cao.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h trong những ngày mưa to, gió lớn và tuyệt đối không được uống rượu, bia trong quá trình trực. Theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thời tiết, kịp thời báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Đồng thời yêu cầu, Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan Thường trực công tác phòng, chống thiên tai) chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát phương án đảm bảo an toàn hồ đập, phương án phòng tránh lũ quét và sạt lở đất để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Đôn đốc các địa phương tổ chức sơ tán, di chuyển người dân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt, lở đất, đá đến nơi an toàn.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo giao thông trong mọi tình huống; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn và phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những vị trí có nguy cơ sạt lở, sụt lún, ngầm tràn, đường ngập úng để người tham gia giao thông chủ động phòng, tránh.

Sở Công Thương chỉ đạo các chủ đập hồ chứa thuỷ điện tính toán tháo nước đệm, hạ bớt mực nước hồ, cử người theo dõi chặt chẽ đập trong thời gian mưa lũ, vận hành xả lũ theo đúng quy trình được duyệt và chủ động thông báo cho các địa phương phía hạ du trước khi xả lũ theo đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, từng trường học rà soát các công trình trường, lớp học, nhà ở nội trú, bán trú học sinh, đảm bảo điều kiện về an toàn về phòng, chống thiên tai, mưa bão, sạt lở đất... cho học sinh sinh hoạt tại các phòng ở nội trú, bán trú; kịp thời di chuyển đến nơi đảm bảo an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người, tài sản, cơ sở vật chất do thiên tai....

Các sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của mưa, lũ để chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và địa phương được phân công phụ trách, thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó với mưa, lũ được kịp thời, hiệu quả.

