Mưa đá to như quả trứng gà dội xuống Lào Cai do không khí lạnh

Hầu hết các địa phương ghi nhận có mưa đá như Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Sa Pa, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn... Ảnh: VOV. Có nơi hạt đá to như ngón chân cái. Ảnh: VOV.Mưa đá đã ảnh hưởng tới không ít diện tích nông nghiệp và một số nhà dân ở vùng cao. Ảnh: VOV. Phần lớn các cục đá có kích thước bằng một quả bóng bàn, nhiều khác cục đá có kích thước to gần bằng quả trứng gà. (Ảnh: Quang Anh). Những cục đá cũng được người dân gom thành một đống. Tình trạng mưa đá cũng xảy ra tại các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La gây khó khăn cho người dân. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La đã có mưa rào và dông mạnh. Thậm chí tại nhiều tỉnh miền núi Bắc Bộ như: Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La đã xuất hiện mưa đá. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trong ngày 18/3 trời có mưa rào và dông nhiều nơi (lượng mưa phổ biến 10-30mm/24h). (Ảnh: Quang Anh). Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 50-80mm/24h, có nơi trên 80mm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C. Cơ quan khí tượng quốc gia cũng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên khu vực các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai. Xem thêm video: Mưa đá kinh hoàng tại Lào Cai, Yên Bái. Nguồn: VTC Now.

