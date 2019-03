“Mối quan hệ ma quỷ" trong vụ trọng án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Nội dung vụ án nữ sinh giao gà:

16h ngày 4/2 (30 Tết), Hùng ra chợ làm quen, đồng thời xin số điện thoại của D., đề nghị cung cấp gà. 18h40 cùng ngày, Hùng gọi điện thoại đặt mua 10 con gà rồi dụ nạn nhân đến ngôi nhà hoang. Tại đây, Hùng bất ngờ khống chế rồi dùng côn có xích sắt siết cổ D. đến khi ngất đi.

Hùng gọi cho Công và các con nghiện đến giở trò đồi bại với nạn nhân rồi đưa D. lên thùng xe chở về nhà Công. Ngoài việc cưỡng bức và giam giữ nạn nhân trên thùng xe, 7 đối tượng còn đưa cô gái vào nhà Công và nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội.

Trong số những lần gây án, Thu (vợ Công) ít nhất 2 lần chứng kiến nhưng không ra tay ngăn chặn hành vi.

Rạng sáng ngày 6/2 (mùng 3 Tết) các đối tượng đã sát hại nạn nhân rồi cùng khiêng xác của D. để tại khu chăn nuôi của ngôi nhà hoang sau đó về nhà Bùi Văn Công để bàn bạc, che giấu hành vi phạm tội và cách đối phó với cơ quan chức năng...

5 đối tượng bị bắt và khởi tố tội Giết người, hiếp dâm gồm: Vương Văn Hùng (SN 1984), trú tại huyện Tuần Giáo, Bùi Văn Công (SN 1975), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Ngày 21/3, công an bắt 3 bị can: Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai bị can Phạm Văn Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974, cùng ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Riêng nữ bị can duy nhất bị bắt khởi tố tội Che giấu tội phạm là Bùi Thị Kim Thu (SN 1975 - vợ kẻ chủ mưu gây án Bùi Văn Công).