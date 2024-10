Miền Trung cấm biển, hối hả chạy đua chống bão Trami

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 15h, vị trí tâm bão số 6 (bão Trami) vào khoảng 17.0 độ Vĩ Bắc; 111.6 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Tàu thuyền neo đậu ở âu thuyền Thọ Quang

Vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 5,0-7,0m; biển động dữ dội.

Trên đất liền, từ sáng ngày 27/10, trên đất liền ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12.

Từ chiều tối và đêm 26/10 đến đêm 28/10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Khu vực Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể có thay đổi.

Chằng chống công trình

Trước diễn biến phức tạp của bão Trami, các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã cấm biển; Quảng Trị dự kiến cấm biển chiều 26/10; Quảng Bình dự kiến cấm biển từ 0h ngày 27/10.

Tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành và người dân không chủ quan, lơ là; phải theo dõi thường xuyên diễn biến của bão Trami nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ngay trong sáng 26/10, Đội Cảnh sát đường thủy - Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp lực lượng Biên phòng, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ) CNCH, Thủy đoàn I - C08 tổ chức kiểm tra các phương tiện tàu, thuyền neo đậu tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), dọc tuyến sông Cổ Cò (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng); đồng thời tuyên truyền cho người dân đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau bão.

Người dân Quảng Nam dùng can nhựa, bao ni lông đựng nước chèn lên trên mái nhà (ảnh HN)

Qua kiểm tra, tại Sông Cổ Cò hiện có 30 tàu du lịch, 140 tàu cá đang neo đậu. Tại Âu thuyền Thọ Quang hiện có 1.010 tàu neo đậu. Tại các bến đỗ của tàu thuyền, lực lượng CSGT, Công an TP Đà Nẵng đã kiểm tra và tuyên truyền, nhắc nhở bà con chú ý chằng chống tàu bè cẩn thận, tránh những nguy cơ cháy nổ khi có mưa to, gió lớn; di tản lên bờ khi thời tiết có dấu hiệu bất thường hay thời điểm cơn bão Trami áp sát vùng biển nước ta nhằm ngăn ngừa và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người cũng như tài sản của của bà con.

Theo tin từ Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho biết, đã có 1.155 tàu thuyền đánh bắt hải sản của Đà Nẵng và của các địa phương miền Trung di chuyển vào Âu thuyền Thọ Quang để tránh bão số 6 cùng với 8.276 lao động.

Số lượng tàu thuyền neo đậu tại Âu thuyền được nhận định đã vượt công suất thiết kế, kéo theo đó là những nguy cơ mất an toàn về PCCC và CNCH. Theo đó, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông cùng các đơn vị phối hợp với Ban quản lý tổ chức hướng dẫn chủ các tàu thuyền neo đậu an toàn, nhất là hướng dẫn các tàu kinh doanh xăng dầu di chuyển ra khỏi khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, vịnh Mân Quang đến địa điểm neo đậu phù hợp. Đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người dân không ở lại trên các tàu, thuyền, chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Tại các địa phương ven biển Quảng Nam như Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Hội An…, người dân đang khẩn trương chằng chống, gia cố nhà cửa, tàu thuyền để hạn chế tác động của mưa bão.

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam hỗ trợ bà con neo đậu tàu thuyền

Người dân ở Quảng Nam hối hả chằng néo nhà cửa. Một số người dân dùng bao cát, thùng xốp, can nhựa, bao ni lông đựng nước chèn lên trên mái nhà để ứng phó với bão.

Trước diễn biến về cơn bão số 6, Đồn Biên phòng Tam Thanh, Quảng Nam đã huy động các lực lượng cùng chính quyền địa phương giúp dân chằng chống nhà cửa. Đơn vị này cũng chuẩn bị lương thực, thực phẩm, phương tiện để sẵn sàng sơ tán người dân trong trường hợp khẩn cấp nếu cơn bão số 6 đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Nam.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học, nguy cơ hình thành bão số 4: