Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, đề phòng mưa đá, gió giật mạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 4/4, tình trạng nắng nóng được thu hẹp và giảm cường độ ở miền Bắc, chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Ảnh minh họa.

Những nơi khác tiếp diễn oi nóng và nắng ráo nhưng nền nhiệt giảm, cao nhất 31-33 độ C. Trong khi đó, cường độ nắng nóng tiếp tục gay gắt ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất dao động 35-37 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 5/4, nắng nóng ở khu vực Hòa Bình và Thanh Hóa giảm dần. Trong khi đó, tình trạng này còn tiếp diễn ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và từ Nghệ An đến Phú Yên đến khoảng ngày 6-7/4.

Đáng lưu ý vào cuối tuần này (khoảng từ chiều tối 5/4), một đợt không khí lạnh cường độ yếu tràn về, kèm hội tụ gió trên cao gây giảm nhiệt và mưa dông ở miền Bắc. Do mưa xuất hiện sau đợt nắng nóng, người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo, từ 5/4, nhiệt độ Hà Nội giảm dần, thời tiết có mưa rào. Nhiệt độ trong ngày dao động 26-32 độ C.

Tại Nghệ An, ngày 5-7/4, nhiệt độ cũng giảm, không còn nắng nóng gay gắt. Trong ngày, nhiệt độ dao động 25-35 độ C.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, tháng 4/2024, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và lệch về phía Đông. Áp thấp phía Tây xu hướng hoạt động mạnh dần nên nắng nóng xuất hiện và gia tăng nhiều hơn tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng.

Nắng nóng gia tăng nhiều ngày tại các khu vực và nguy cơ cao kéo dài thêm tình trạng khô hạn, thiếu nước, tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ, đặc biệt ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Bên cạnh đó, hiện nay đang thời kỳ giao mùa chuyển từ mùa lạnh sang mùa nóng, khả năng bất ổn định trong không khí là rất lớn. Tháng 4, tháng 5, thậm chí tháng 6, dông lốc có thể xảy ra rất nhiều trên toàn quốc, không chỉ ở Bắc Bộ. Người dân cũng cần cảnh giác mưa đá đi kèm.