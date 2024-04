Nữ nhân viên bị sàm sỡ và loạt đối tượng làm chuyện “biến thái“

Nữ nhân viên quán cà phê bị sàm sỡ nhận 58 triệu tiền bồi thường: Ngày 3/4, thông tin từ Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, đại diện gia đình chị Nguyễn Thị S. (17 tuổi, trú tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà), đã nhận số tiền kể trên. Chị S. là nạn nhân bị Phạm Công Cường (38 tuổi, trú tại xã Tân Việt, H.Thanh Hà) sàm sỡ. Số tiền 58 triệu đồng được Cường bồi thường cho chị S. bao gồm các chi phí điều trị tại bệnh viện, thuốc men và tổn thất tinh thần. Trước đó, lúc 18h45 ngày 26/3, Phạm Công Cường cùng nhóm bạn vào quán cà phê Era. Khi đến cửa thang máy tại tầng 9 gặp chị S. cũng đợi thang máy. Cường có ưu tiên chị S. vào thang máy trước nên đã dùng tay đẩy vào mông. Chị S. cho rằng Cường sàm sỡ mình nên đã dùng điện thoại quay mặt và biển số xe của Cường và bị đối tượng đá vào ngực, tát vào mặt yêu cầu xóa clip.. Công an huyện Thanh Hà cho biết, xác minh ban đầu cho thấy, chị S. bị thương tích nhỏ. Hành vi của Cường có vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cô gái 21 tuổi tố bị sàm sỡ trên xe khách: Tối 16/1, Chị Quỳnh (21 tuổi) cùng em gái bắt xe khách N.T. (trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về TP HCM. Chị và em gái được bố trí nằm ở ghế số 5, cách nhau đường luồng. Sau đó, nam tài xế phụ của xe đã nằm giữa đường luồng và có hành vi thò tay, luồn vào chăn, sờ mông chị này. Chị Quỳnh phát hiện, hất tay ra, nhưng người này vẫn sờ tay, quàng ôm và định sờ ngực. Chị Quỳnh đã hét lớn cho mọi người biết. Chiều 23/2, chủ nhà xe N.T. cho biết, đã cho tài xế B. (52 tuổi) thôi việc. Người đàn ông sàm sỡ nữ sinh trên đường: Ngày 13/11/2023, Công an thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, Tây Ninh đã lập hồ sơ xử lý đối tượng H.T.T (SN 1992, ngụ ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên) để điều tra về hành vi sàm sỡ nhiều nữ sinh. Tại cơ quan Công an, T đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết trong 2 ngày 10 và 11/11, lợi dụng lúc đầu giờ sáng và đầu giờ chiều là thời gian các em học sinh đi học, T. đi xe máy bám theo các nữ sinh. sàm sỡ nhiều học sinh trên đường rồi bỏ chạy. Cô gái bất ngờ bị kẻ biến thái lao tới sàm sỡ: Đêm 2/4/2023, tại một ngôi nhà trong đường Bùi Xương Trạch (Khương Đình, Thanh Xuân, TP.Hà Nội), một cô gái vừa lái xe máy vào nhà và đang quay lại khóa cửa thì phát hiện một nam giới mặc quần áo tối màu, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm tiến vào. Đối tượng này bất ngờ dùng tay phải sờ ngực cô gái. Quá bất ngờ, nạn nhân cúi người rồi giữ tay đối tượng lại nhưng gã nhanh chóng đẩy tay cô gái ra rồi rời khỏi hiện trường. Kẻ bịt mặt sàm sỡ nhiều phụ nữ trẻ trên đường vắng: Ngày 14/7/2022, UBND phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tiếp nhận thông tin nhiều nữ công dân khi đi qua địa bàn bị một nam thanh niên biến thái có hành động sàm sỡ và đang giao cho công an xác minh, truy tìm. Trước đó, trên Facebook lan truyền thông tin một số tuyến đường trên địa bàn phường Mai Lâm dẫn xuống Khu kinh tế Nghi Sơn xảy ra sự việc nhiều chị em phụ nữ bị kẻ biến thái sàm sỡ. Thủ đoạn của kẻ biến thái khi thấy chị em phụ nữ trẻ tuổi đi bộ hoặc đi xe máy tại các đoạn đường vắng người qua lại sẽ áp sát xe, dùng tay sàm sỡ vùng ngực hoặc bộ phận nhạy cảm rồi bỏ chạy. Khống chế, sàm sỡ cô gái lúc nửa đêm ở nhà trọ: Chiều 30/6/2022, liên quan đến vụ cô gái trẻ bị kẻ lạ mặt xông vào nhà trọ khống chế, sàm sỡ, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã xác minh và triệu tập nam thanh niên này về trụ sở để làm rõ. Người này được xác định là N.H.A. (SN 2004, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Nam thanh niên này cho biết tối 28/6, trong lúc đi xe máy ở khu vực Giải Phóng thì bắt gặp cô gái đi trên đường nên đã nảy sinh ý định sàm sỡ và bám theo về tận phòng trọ ở phường Kim Liên để thực hiện hành vi này. Cô gái mặc gợi cảm bị 'yêu râu xanh' sàm sỡ: Tối 20/5/2022, tại ngã 3 Yên Phụ - Thanh Niên (Hà Nội) 2 cô gái đi xe máy dừng ven đường thì một người đàn ông đi xe máy tiến lại gần. Sau khi nhìn ngó xung quanh, người đàn ông bất ngờ quay sang sàm sỡ người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đang cầm lái phía trước rồi vội vàng vít ga phóng đi. Người phụ nữ trẻ chỉ kịp hét lên. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã bị camera bên đường ghi lại. Khi được đưa lên mạng, đa số các ý kiến lên án hành vi biến thái của người đàn ông, cũng có người "đổ lỗi" cho cô gái đã ăn mặc quá gợi cảm khi ở nơi công cộng. Xông vào nhà vệ sinh dâm ô nữ sinh lớp 5: Ngày 20/5/2020, Công an TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Đình Luận (SN 1987, trú phường Nam Lý, TP.Đồng Hới) để tiếp tục điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Trước đó, sáng 18/5, tại một trường tiểu học trên địa bàn phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, một học sinh lớp 5 của trường xin đi vệ sinh. Vài phút sau, em này chạy vào hoảng hốt thông báo vừa bị một kẻ lạ mặt sàm sỡ trong nhà vệ sinh. Qua trích xuất camera an ninh của nhà trường cho thấy kẻ biến thái nhảy qua tường rào và đột nhập vào nhà vệ sinh nữ, sau đó trở ra cũng bằng đường cũ. >>> Xem thêm video: Sàm sỡ trong quán ăn, nam thanh niên nhận bài học nhớ đời. Nguồn: ĐTHĐT.

