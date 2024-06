Miền Bắc có thể sắp đón đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Tổng cục KTTV, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đợt mưa lớn xuất hiện thời gian này không phải bất thường, do trong tháng 6, khu vực Bắc Bộ vẫn đang trong giai đoạn chuyển mùa và chịu tác động của những đợt không khí lạnh có khả năng gây mưa lớn. Trung tâm vẫn có những cảnh báo sớm để các địa phương có thể đưa ra phương án phòng chống thiên tai phù hợp.

Dự báo từ chiều nay trở đi, mưa ở Bắc Bộ có xu hướng giảm. Những vùng tâm mưa như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang, cũng như các khu vực Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu mưa cũng xuống giảm nhưng trong ngày hôm nay, cục bộ vẫn có những điểm mưa to xấp xỉ 100mm Do vậy, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục cần phải đề phòng với hiện tượng lũ quét, trượt lở đất do mưa lớn cục bộ với cường suất lớn.