Mazda CX5 kéo lê xe điện toé lửa ở HN: Hé lộ danh tính tài xế

Ngày 27/4, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế ôtô mang biển kiểm soát 29LD-028.74 đâm vào người điều khiển xe đạp điện, cuốn xe đạp điện vào gầm rồi bỏ chạy là Do Huang Cheng, người Đài Loan (Trung Quốc).

Theo đó danh tính tài xế say rượu đâm vào bé gái rồi bỏ chạy được xác định là Do Huang Cheng gây tai nạn khi đang say rượu. Lực lượng chức năng đã đo nồng độ cồn và xác định tài xế này vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn và tài xế Do Huang Cheng. Rạng sáng 27/4, Do Huang Cheng lái xe ôtô Mazda CX5 mang biển kiểm soát 29LD-028.74 trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) theo hướng từ cầu Thăng Long về xã Nam Hồng (huyện Đông Anh, Hà Nội) và đã đâm vào xe đạp điện do một bé gái điều khiển. Sau khi xảy ra tai nạn, Do Huang Cheng không dừng xe lại mà lái ôtô bỏ chạy đến xã Đại Thịnh (huyện Mê Linh, Hà Nội) và tiếp tục đâm vào 2 người điều khiển xe máy. Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Hiện vụ tài xế say rượu đâm vào bé gái rồi bỏ chạy ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.