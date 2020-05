Máy xét nghiệm COVID 7,2 tỷ xuống 4,8 tỷ: Bị lỗ... cớ sao Cty Giải Pháp Việt phải hạ giá?

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 5/5, thông tin thêm về việc điều tra sai phạm tại CDC Hà Nội trong việc nâng khống tiền mua máy xét nghiệm COVID-19, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, ngày 22/4, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội. Đồng thời, ra quyết định khởi tố 7 bị can, trong đó bắt tạm giam 6 bị can, 1 bị can cho tại ngoại.

Kết quả bước đầu xác định các đối tượng cùng các công ty cấu kết, gian lận, thông đồng nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm COVID-19 lên gấp 3 lần, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thi hành các quyết định khởi tố theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và cũng tự nguyện khắc phục hậu quả và hoàn tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung khẩn trương làm rõ hành vi của các bị can, thu hồi tài sản Nhà nước và tiến hành điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Qua nắm tình hình thì vừa qua nhiều địa phương trên cả nước cũng mua các thiết bị, hóa chất và khẩu trang y tế để phòng chống dịch COVID-19. Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thẩm định và thanh tra các địa phương đã vào cuộc để thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, nhất là các gói thầu mua sắm máy xét nghiệm sinh hóa, máy thở, khẩu trang y tế hóa chất vật tư tiêu hao.

Nếu sau thanh tra mà có dấu hiệu vi phạm thì lúc đó cơ quan Công an sẽ tiếp nhận và xử lý theo quy định.